El líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, se pronunció en torno a la propuesta de censurar la Mesa Directiva del Congreso por parte de las bancadas de Acción Popular y Fuerza Popular.

A través de su cuenta de Twitter, el excandidato presidencial indicó que no se encuentra a favor puesto que cree que el Perú necesita soluciones y no sumar inestabilidad. "La crisis que afecta a nuestro país no está para generar más incertidumbre política", escribió.

"Como líder de Alianza Para el Progreso, no estoy de acuerdo con la censura a la actual mesa directiva", continuó. "Debemos estar a la altura de lo que el Perú necesita. Soluciones y no más discordia", finalizó.

PROPUESTA DE CENSURA

Congresistas de las bancadas de Acción Popular y Fuerza Popular presentaron el viernes último una moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso que preside la legisladora Mirtha Vásquez, junto a los vicepresidentes, Luis Roel y Matilde Fernández.

En la moción, los legisladores Kenyon Durand (Acción Popular), Carlos Mesía (Fuerza Popular) y César González (Descentralización democrática), consideraron que los integrantes de la Mesa Directiva no han cumplido con “representar y defender el fuero del Parlamento conforme lo establece el Reglamento del Congreso".

Argumentaron que la Mesa Directiva “no tomó una posición adecuada en defensa del Parlamento”, luego de que la denuncia del titular de la Comisión de Constitución y Reglamento, Luis Valdez, quien aseguró que el presidente Francisco Sagasti le citó a Palacio de Gobierno para “frustrar el debate” de las reformas en el Legislativo.

