César Acuña acudió como líder de la Alianza para el Progreso. | Fuente: RPP Noticias

El presidente de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, anunció que la próxima bancada que conformará este partido en el Congreso buscará alianzas para respaldar las propuestas que busque impulsar el Poder Ejecutivo. En declaraciones a la prensa tras la reunión que sostuvo esta agrupación con el presidente Martín Vizcarra, Acuña Peralta insistió en que buscarán la "gobernabilidad" y consensos con otras bancadas.

"La bancada de APP va a respaldar la gobernabilidad. Nosotros, como partido, vamos a buscar dentro del Congreso hacer acuerdos por la gobernabilidad. Esto significa llamar a las bancadas a que apoyemos a la reforma política y judicial, y todos los proyectos de ley que generen el crecimiento económico", señaló. Asimismo, precisó que los temas que abordaron fueron la reforma política y judicial, así como la cobertura en educación y salud.

Sobre el diálogo con el jefe de Estado, el excandidato presidencial detalló que la bancada de su partido sugirió al presidente Vizcarra que su gobierno designe, por lo menos, el 6% dentro del presupuesto 2020 al sector Educación. Asimismo, pidió que se declare en emergencia la salud pública y que los ministerios de Defensa y del Interior acuerden estrategias para reforzar la seguridad ciudadana en lugares de alto riesgo.

"Invoco a todas las bancadas. Nunca más enfrentamientos, no pensar en intereses partidarios ni políticos, sino pensar en el país. Los 33 millones de peruanos están esperando un nuevo Congreso que legisle no pensando en intereses de grupos, sino en el país. El Perú necesita mejor calidad de vida, mejor salud, educación, seguridad e invertir más en agricultura y todo esto debe estar sustentado con el apoyo del Congreso", dijo.

Omar Chehade y Carmen Omonte, representantes de Alianza para el Progreso y virtuales congresistas, participaron en la reunión con el presidente Vizcarra. Al término de esta cita, el exprocurador señaló que a pesar del apoyo que manifiestan al Gobierno, su bancada controlará la labor del Ejecutivo.

"Vamos a colaborar con el Gobierno, pero que no se entienda que va a ser un cheque en blanco. Vamos a ejercer nuestra labor de control, pero tenemos que ser inteligentes con lo que ha decidido la población: no quiere más enfrentamientos con el Ejecutivo. Estamos para tenderle un puente que lamentablemente no ha habido en los últimos años", dijo.

