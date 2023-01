La legisladora sostuvo que no apoyarán la vacancia presidencial. | Fuente: Andina-Presidencia Perú

Carmen Omonte, vocera alterna de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), sostuvo que su agrupación política votará en contra de la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, que fue admitida el último viernes.

La legisladora indicó que no se cuenta con los votos suficientes para aprobar la vacancia presidencial y que no prosperaría “el segundo paso”. En esa línea, explicó que el líder de su agrupación política, César Acuña, ya adelantó que no apoyarían tal medida.

Manifestó también que la posición de APP es firme en contra la vacancia y que esta postura no cambiará en función de si el presidente Vizcarra asiste o no mañana al Congreso o, en caso concurrir, sus respuestas son satisfactorias.

“Lo estamos haciendo por la gobernabilidad, entendiendo que el país necesita calma política y que estamos en un momento sumamente complicado”, dijo.

Omonte también recordó la proximidad de los comicios generales 2021, proceso que permitirá a los peruanos elegir nuevas autoridades. Al respecto, reiteró que APP tiene una posición firme contra la vacancia y no cambiará.

El Congreso aprobó el último viernes admitir a debate una moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, luego de que se presentaran grabaciones que comprometen al mandatario con el caso ‘Richard Swing’. El debate de esta moción se dará este viernes.

(Con información de Andina)

