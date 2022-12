Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular. | Fuente: RPP Noticias

El congresista Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, tomó como "una experiencia" los cuestionamientos que recibió por esconderse dentro de un auto tras una reunión de su partido, Fuerza Popular, en la víspera a la presentación de la cuestión de confianza. Sin embargo, el legislador negó que le haya faltado "valentía", tal como señaló el presidente del Congreso, Daniel Salaverry.

Tubino recordó que este hecho se produjo luego de la reunión fujimorista en la que se acordó, entre otras cosas, no dar declaraciones a la prensa. No obstante, en los exteriores los reporteros le tocaron la luna y tuvo la reacción de recostarse, situación que quedó registrada en una espontánea fotografía.

"Fue una cuestión totalmente circunstancial, pero eso no es, como él (Salaverry) ha querido decir, que me falta valentía. Yo he puesto el pecho por el Perú por muchos años y mi conciencia está muy tranquila", señaló el vocero en diálogo con RPP Noticias.

"Eso que se ha mencionado del carro son experiencias que aprendo porque yo, con las canas que tengo, sigo aprendiendo todos los días y eso es bueno que sepan los jóvenes", agregó.

El vocero de Fuerza Popular también señaló que dentro del Parlamento se ha analizado "muchos errores que hemos cometido". Pese a esto, negó que sean "cavernarios u obstruccionistas que algunos nos han pintado".

"En el Congreso vas a ver que hay gente muy honorable, hay gente que, efectivamente, no debería estar en el Congreso, pero que al final somos representantes de la sociedad peruana y ninguna sociedad es perfecta, siempre hay gente de todas las maneras de pensar", comentó.

Critica actitud de Daniel Salaverry

El vocero de Fuerza Popular cuestionó el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, por no allanarse a las investigaciones que realiza la Comisión de Ética por, presuntamente, haber presentado información falsa en una Semana de Representación y culpar de esto a Fuerza Popular y el Apra.

"No entiendo cómo Daniel Salaverry, que es el llamado a defender la institucionalidad y los procedimientos internos del Congreso, tenga que recurrir a otro poder del Estado para detener un procedimiento que no ha concluido en el Congreso", cuestionó.

Tubino descartó la "componenda" advertida por Salaverry y recordó que actualmente el fujimorismo no cuenta con los votos necesarios para aprobar por sí mismo el informe de la Comisión de Ética que recomienda suspenderlo por esta infracción.

"Nosotros (Fuerza Popular) tenemos ahora 53 votos y no todos los congresistas van a todos los plenos. Nosotros no tenemos los votos para, llevado esto al Pleno, poder inmediatamente, sin escuchar lo que tenga que decir él, sacarlo. Es una gran preocupación la que tiene, pero yo no estaría procediendo como él ha dicho", precisó.

Defiende la reforma política

En otro momento, Tubino señaló que desde el Parlamento existe un "compromiso firme" de hacer reformas políticas y, por el contrario, descartó tener "un espíritu de obstrucción" para que estas no se concreten. No obstante, advirtió que, por su importancia, se deben hacer "pensándolas bien".

"Nosotros pensamos en el futuro, pero hay personas que tienen animadversión hacia los que estamos en el Congreso por errores que hemos cometido y situaciones del momento, pero lo que sí es cierto es que las reformas constitucionales son para el futuro, son para siempre, por eso hay que tener mucho cuidado con las reformas constitucionales", señaló.

Respecto a los plazos para aprobar la reforma política fijados por el Ejecutivo, el legislador recordó que existe la posibilidad de convocar a una nueva legislatura en la segunda mitad del año para cumplir con el requisito establecido para aprobar los proyectos de ley que modifican la Constitución.

