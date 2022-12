Carlos Tubino opinó que la interpelación y posterior debate congresal “se ha llevado con normalidad”. | Fuente: Congreso

El congresista Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, consideró que las respuestas de la ministra de Educación, Flor Pablo, durante la interpelación a la que fue sometida, así como el debate parlamentario posterior, “no dejan ver que haya una aproximación” a un pedido de censura.

“Nosotros no hemos hablado de censura, y al menos internamente en la bancada, de acuerdo a reglamento, no tenemos que definir eso inmediatamente. Sí decir que el ambiente general en cuanto a las preguntas, respuestas, participaciones, etc., no deja ver que haya una aproximación hacia esta”, dijo a RPP Noticias.

El legislador opinó que la interpelación y posterior debate congresal “se ha llevado con normalidad”. “La mayoría de los planteamientos que se han hecho fueron hechos en una forma acorde a lo que corresponde en el Pleno del Congreso. La verdad que se han planteado una serie de inquietudes que son lógicas”, remarcó.

Tubino cuestionó el “perfil alto” con el que inició la ministra Pablo su participación en la sesión de ayer, “pero de ahí se dio cuenta que estaba equivocada y que tenía que adoptar una posición normal”.

“Yo creo que ha sido un buen ejercicio democrático, y no hay que estar satanizando este tipo de herramientas, que se usan por parte de las minorías en el Congreso”, dijo el vocero naranja.

El Pleno del Congreso interpeló ayer a la ministra Flor Pablo por la inclusión de un link de connotación sexual en los textos escolares. La moción fue promovida por Fuerza Popular y el APRA.

La sesión empezó poco después de las nueve de la mañana, tras lo cual respondió el pliego interpelatorio de 29 preguntas, tras lo cual se realizó el debate parlamentario. La polémica se prolongó hasta las 8:30 p.m.

