El parlamentario negó que su comentario tuviera connotación racista. | Fuente: RPP Noticias

El parlamentario Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio) se pronunció la noche de este miércoles luego de que dijera que el presidente de la República, Martín Vizcarra ingresó a la plancha presidencial de PpK porque “necesitaban un provinciano”.

En conversación con ¿Quién tiene la razón? de RPP Noticias, el congresista negó que sus declaraciones las haya dado en un contexto racista. Afirmó que se escogió a Vizcarra para mejorar la plancha presidencial de PpK, por su éxito como gobernador regional de Moquegua y porque reflejaba el interior del país.

“Si es que alguien me puede acusar de racista tendrían que ser los blancos como yo, porque justamente yo señalé que un problema que tenía esa plancha es que había mucha gente blanquita de Lima. Entonces, en todo caso, he sido racista con gente de mi propia raza. De ninguna manera lo he hecho con gente de otra raza, por el contrario afirmé que para mejorar esa plancha había que reclutar a alguien de provincia, que refleje un poco el interior del país y sea una mejor plancha y no solamente gente limeñita blanquita que no es lo que representa el Perú”, comentó el parlamentario.

“Había que subsanar ese defecto y es ahí donde nos encontramos con Martín Vizcarra, un gobernador regional exitoso de una región pequeña, que representaba el interior del país y es la antítesis del blanquito limeño. Entonces él mejoraba esa plancha. Entonces, mis comentarios están muy lejos de ser racistas”, dijo.

Bruce recalcó que pidió las disculpas del caso para quienes se hayan sentido ofendidos por sus declaraciones, las cuales brindó en La rotativa del aire de RPP Noticias. Sin embargo, reiteró que su comentario no tuvo una connotación racista.

“Yo he pedido disculpas públicas por si alguien se ha sentido ofendido, pero de ninguna manera mi intervención fue en ese sentido y además fueron hechas en un ambiente donde estábamos intercambiando de manera distendida e incluso los que estábamos en cabina nos reímos del comentario, porque es la forma más popular en la que se identifica a una persona de Lima y eso no significa ningún término racista”, sostuvo.

