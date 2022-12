Violeta Bermúdez ante el pleno del Congreso de la república. | Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

La bancada Nueva Constitución alista una moción para invitar a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez Valdivia, para que informe ante el pleno del Congreso sobre el nombramiento del nuevo ministro del Interior, José Elice Navarro.

El grupo legislativo busca también que la jefa del Gabinete explique las discrepancias con el renunciante Cluber Fernando Aliaga Lodtmann, la neutralidad del Ejecutivo en las elecciones generales del 2021 y el "posible copamiento" de personas vinculadas al Partido Morado en la Policía Nacional del Perú y la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini).

"Todos estos hechos ameritan la necesidad de conocer las acciones que está llevando a cabo el Gobierno para proteger la institucionalidad de la Policía Nacional del Perú como consecuencia de los cambios constantes de ministros del Interior, así como la forma de garantizar la neutralidad en este proceso electoral 2021", señala la bancada Nueva Constitución en la moción.

Cluber Fernando Aliaga Lodtmann renunció en vísperas y fue reemplazado por José Elice, tan solo cinco días después de jurar al cargo y tras haber cuestionado la decisión del Gobierno de enviar al retiro a la cúpula de generales de la Policía Nacional (PNP).

La titular del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, señaló que en una reunión de ayer que sostuvo con Cluber Aliaga en su despacho, este sacó su celular y lo comenzó a manipular, poco después de que presentara su dimisión.

"Lo que le puedo confirmar es que, en la reunión de ayer, donde él supuestamente me llevaba su carta de renuncia en mi oficina; a mitad de la conversación sacó su celular. Yo pedí a la persona que estaba conmigo, afuera, que por favor ingresara y le diera su celular, porque me pareció que (Aliaga) me estaba grabando", dijo en declaraciones a RPP.

Te sugerimos leer