Arlette Contreras cuestiona la labor del MIMP durante la cuarentena: “No está haciendo un buen trabajo”

La congresista no agrupada Arlette Contreras cuestionó el desempeño del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en la atención de casos de violencia durante la cuarentena impuesta para frenar el brote del nuevo coronavirus en el país.

En diálogo con RPP Noticias, la también activista acusó deficiencias en la atención de casos de violencia contra las mujeres, denuncias que -dijo- llegan a su despacho congresal ante la inacción de las autoridades competentes.

“Es terrible la situación que están atravesando muchas mujeres, niñas, niños en este tiempo de confinamiento. Se han incrementado los casos de reportes a la Línea 100 de violencia”, sostuvo.

“Lamento decir que el Ministerio de la Mujer no está haciendo un buen trabajo, y no está atendiendo los casos, porque, si no, no estarían llegando una gran cantidad de casos a mi despacho, quejándose de la pésima atención de parte de los Centros de Emergencia Mujer o al momento de llamar a la Línea 100”.

Contreras Bautista advirtió que, si bien los casos de feminicidio se han reducido durante la cuarentena, eso no quiere decir que no se presenten episodios de violencia.

“Previo al feminicidio, hay violencia. Lo importante es atender los casos de violencia para prevenir los feminicidios. En un caso de aislamiento social, muchas mujeres, muchos niños y muchas niñas están confinadas con sus agresores. La violencia se hace cada vez más intensa”.

