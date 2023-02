Congreso aprobó por insistencia ley para retiros de AFP. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

Varios congresistas advirtieron posibles censuras contra ministros y hasta una eventual vacancia presidencial en caso el Poder Ejecutivo decida recurrir al Tribunal Constitucional luego de que esta mañana el Pleno del Parlamento aprobara por insistencia el dictamen que permite un nuevo retiro de los fondos de pensiones administrados por las AFP.

"Tercer retiro para irnos extraordinariamente de este Congreso histórico y decirle al más parlamentario que presidente, Francisco Sagasti, que si ustedes mandan esta ley al Tribunal Constitucional, escuche bien claro que este Congreso no va a dudar ni un minuto en vacarlo", dijo la congresista Cecilia García, de Podemos Perú.

Por su parte, José Vega, de Unión por el Perú, coincidió con Cecilia García y planteó que el presidente Francisco Sagasti sea declarado persona no grata en caso decida acudir al Tribunal Constitucional por la iniciativa legislativa que fue aprobada con 109 votos a favor, 0 votos en contra y 3 abstenciones.

"Este Gobierno ya de antemano ha adelantado opinión que iría al Tribunal Constitucional. La verdad es que la indiferencia y el desprecio a la salud y a la vida, además está recurriendo a los ahorros de los trabajadores. Habrá que evaluar alguna medida de sanción moral y política a este Gobierno incapaz", indicó.

En tanto, Fernando Meléndez cuestionó al ministro de Economía, Waldo Mendoza, a quien amenazó con censurar en caso insista en llevar la norma aprobada al máximo intérprete de la Constitución. En esa línea, el legislador César González adelantó que está preparando denuncias constitucionales contra representantes del Poder Ejecutivo por supuestos delitos de lesa humanidad.

Como se recuerda, la iniciativa original fue observada por el Poder Ejecutivo el mes pasado tras considerarla inconstitucional, indicando que las medidas expuestas podrían vulnerar los objetivos de la seguridad social. Para hacer viable la propuesta, el Ejecutivo estableció algunas modificaciones para ajustar la norma.

La Comisión de Economía del Congreso tomó en cuenta algunas de las observaciones del Ejecutivo al aprobar la insistencia, por lo que el proyecto aprobado hoy, no es igual al que se aprobó inicialmente.

¿Qué establece la norma ahora?

El dictamen aprobado solo establece el retiro de hasta 17,600 soles (4 UIT) de los fondos a las AFP para todos los afiliados. Esto no será aplicable a quienes califiquen al régimen de jubilación anticipada por desempleo.

Anteriormente se establecía un retiro excepcional del 100% de sus fondos para los mayores de 40 años que no hayan registrado aportes en los últimos cinco años, pero esto fue eliminado en la Comisión de Economía. Además, también se eliminó el tercer párrafo del artículo 3 de la autógrafa que permitía que terceros tengan retiros no autorizados por el titular de la cuenta de AFP.

Ricardo Burga pide la salida de Waldo Mendoza

El congresista Ricardo Burga (Acción Popular) pidió el cambio del actual ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, por considerar que se trata de una persona que no escucha al Parlamento, e incluso sugirió la posibilidad de que el propio Congreso de la República inicie alguna acción sobre este punto, en referencia a una posible interpelación o censura.

"El actual ministro de Economía es uno de los ministros más insensibles que he visto desde la década de los 80. No le interesa absolutamente nada. Ha manifestado que no hay un solo sol más, que somos un Congreso populista, que estamos llevando a la quiebra al país en los próximos años", dijo durante la sesión de la Comisión de Economía del Congreso.

Tras esto, el parlamentario de Acción Popular solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros y al presidente Francisco Sagasti que "revisen" la permanencia del ministro Mendoza por considerarlo "un ministro insensible y soberbio".

De igual modo, el congresista deslizó la posibilidad de que el propio Congreso tome acciones contra este ministro, a quien acusó de "amenazar" con enviar el caso de los aportes de las AFP al Tribunal Constitucional. "Es el famoso 'doctor no' (…) Su posición a todas las propuestas del Congreso siempre van a ser todas negativas", agregó.

Recientemente, el ministro dijo que su cartera contempla demandar ante el Tribunal Constitucional las leyes de retiro de 4 UIT de AFP, del tope a las tasas de interés, de la devolución de los aportes al Fonavi y de negociación colectiva de los trabajadores colectivos. En ese contexto, refirió que el actual Congreso ha aprobado leyes que "han sido muy dañinas para la población, especialmente vulnerables".

