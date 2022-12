Carlos Bruce renunció semanas atrás a la bancada Peruanos por el Kambio. | Fuente: RPP Noticias

El congresista Carlos Bruce (no agrupado) estimó que el presidente Martín Vizcarra no se atrevería a plantear una cuestión de confianza en caso el Congreso no apruebe la propuesta del Ejecutivo para el adelanto de elecciones porque de hacerlo terminaría "perseguido" por acusaciones constitucionales al finalizar su mandato.

"Muchos constitucionalistas dicen que eso no es posible dado que el presidente no tiene la capacidad de observar una modificación constitucional. Otros dirán que sí, pero no creo que el presidente quiera terminar su mandato en medio de acusaciones constitucionales, cosa que lo va a perseguir hacia futuro, y no creo que quiera complicarse la vida", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, señaló que el planteamiento de reforma constitucional no cuenta con los votos necesarios para su aprobación dentro del Parlamento. En ese sentido, el legislador advirtió los riesgos de plantear una cuestión de confianza para aprobar la propuesta del Ejecutivo y un eventual cierre del Congreso en caso esta negativa persista.

"Yo creo que no por dos razones: es de dudosa constitucionalidad y terminará perseguido por acusaciones constitucionales, y, segundo, que es una horrible imagen hacia el extranjero: cuando un presidente en funciones disuelve un Congreso en medio de dudas, esa imagen es horrible", anotó en diálogo con Ampliación de Noticias

En otro momento de la entrevista, el exlegislador de Peruanos por el Kambio opinó que, en lugar de pensar en una cuestión de confianza, el presidente Vizcarra debería centrarse en "una agenda" para concretar reformas políticas necesarias para mejorar el sistema de elecciones, una agenda de competitividad y de lucha anticorrupción.

"De esa manera no van a ser cinco años perdidos, sino que le dejamos al país un sistema de elección renovado y nuevo para elegir mejores representantes, algo que ayude a recobrar el dinamismo de la economía y algo de lucha anticorrupción", señaló.

Bruce recordó que cuando el Ejecutivo impulsó la reforma del sistema judicial, el Congreso la aprobó en su totalidad. Asimismo, mencionó que, de los seis proyectos de reforma política, se aprobaron cinco. Para el parlamentario, el jefe de Estado debería "enfocarse" en promover leyes porque esta fórmula "le está funcionando".

"Podemos ir por ese camino y dejarle al país algo; de lo contrario, si se aprueba el adelanto de elecciones, no dejamos nada, van a ser cuatro años perdidos", anotó.

