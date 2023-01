Comisión de Constitución votaría el archivamiento del proyecto. | Fuente: Foto: Congreso

Diferentes reacciones se generaron tras conocerse el predictamen de la Comisión de Constitución que recomienda archivar el proyecto de adelanto de elecciones. Sobre este tema, el congresista Marco Arana, vicepresidente de este grupo, se mostró "sumamente preocupado" por la rapidez con la que el documento será puesto a votación.

"Se saca de la noche a la mañana un dictamen que no ha sido fruto de estos debates o discusiones en la Comisión de Constitución. El lunes estuvimos reunidos todos los miembros y ni siquiera se planteó cuándo se iba a presentar este dictamen. Se ha entregado hace unas horas, de un momento a otro", cuestionó.

"No quisieron aprobar un cronograma para trabajar con el factor sorpresa. Estoy de viaje por semana de representación, voy a regresar a Lima porque las responsabilidades nos llevan a tener que dar la cara ante un elemento que lo que busca es usar a la Comisión de Constitución, con su mayoría, como si fuera su chacra", agregó.

Desde el Apra, el legislador Jorge del Castillo consideró que sería "improcedente" que el Gobierno planteara una cuestión de confianza. En tanto, Mauricio Mulder señaló que tras esto el presidente Vizcarra tendrá que continuar con la totalidad de su mandato, a menos que prospere el pedido de vacancia que viene impulsando.

"El archivamiento hace que el señor Martín Vizcarra tenga hasta el 28 de julio del 2021 la responsabilidad de la conducción de la Presidencia de la República. Otra cosa es que pudiera haber un pedido de vacancia en el Parlamento, que yo estoy tratando de promover, pero que no se están generando consensos alrededor de ese tema", dijo.

Del Castillo dijo esperar que no se produzca una reacción "hepática o emocional" de parte del Poder Ejecutivo, como el "sorpresivo" viaje de regreso del presidente Vizcarra, quien llegará al Perú este jueves para participar en una sesión del Consejo de Ministros antes de la Comisión de Constitución sesione y defina el eventual archivo del proyecto.

Por su parte, el legislador y segundo vicepresidente del Congreso Salvador Heresi consideró que el Poder Ejecutivo no puede plantear una cuestión de confianza por este tema. Pese a esto, reconoció que su bancada todavía no toma una decisión respecto al proyecto de adelanto de elecciones e incluso dejó abierta la posibilidad de que sea debatido en el Pleno.

"Acá no estamos en una situación en la que está un Gabinete en tela de juicio, estamos frente a un tema de reforma constitucional, que es de absoluta y exclusiva competencia del Congreso, tanto así que el presidente no puede observar ni intervenir en lo que se refiere a una reforma constitucional. No tiene lógica que plantee una cuestión de confianza", explicó.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Congresistas se pronuncian sobre el predictamen de la Comisión de Constitución. | Fuente: RPP Noticias

El predictamen de la Comisión de Constitución del Congreso recomienda no aprobar y archivar el proyecto de ley del presidente Martín Vizcarra que propone adelantar las elecciones generales para el año 2020. El documento será sometido a votación en la sesión que realizará el jueves el grupo de trabajo que lidera la congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra.

Según el informe, la propuesta del Gobierno y otras similares, como la que plantea la convocatoria a una asamblea constituyente, "carecen de una adecuada sustentación".

En el caso del adelanto de elecciones. el predictamen señala que la propuesta está "sustentada en un solo párrafo de poco más de tres líneas"; pero sobre todo subraya que sí se aprobara afectaría "la aplicación efectiva de las reformas políticas y electorales" aprobadas por el Parlamento, las "que paradójicamente fueron impulsadas por este mismo gobierno".

Además, afirma que la posición del Ejecutivo de someter su propuesta a una consulta popular afecta al "derecho fundamental a la participación política". En cuanto a la pretensión de presentar una cuestión de confianza, el informe considera que se vulneraría el "principio de separación de poderes por afectar las competencias exclusivas del Congreso".

Parte del predictamen de la Comisión de Constitución.

"Iniciativa impertinente e improvisada"

Respecto al sustento invocado por el Gobierno, arguyendo una "crisis política en la que se advierte una notoria dificultad para encontrar consensos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo", el predictamen indica que esa afirmación "no parece condecirse con la realidad".

En ese sentido, el informe dice en sus conclusiones que "el Congreso no ha bloqueado ninguna iniciativa vinculada a la gestión" del presidente Vizcarra. "Por el contrario -agrega el predictamen- a pedido del Ejecutivo se han emitido tres leyes autorizando al Gobierno la emisión de doscientos trece decretos legislativos, de los cuales ha derogado solo tres".

El documento señala que el Congreso ha estado "plenamente comprometido con la adecuada gestión del Gobierno", a través de la emisión de leyes especiales en temas como la reconstrucción del norte y la aprobación del presupuesto". No obstante ello, indica, "la economía peruana se ha desacelerado y enfriado" y en lo que va del año la ejecución del presupuesto apenas supera el 50%.

"La invocación de una supuesta crisis de gobernabilidad [...] se ha demostrado, estadísticamente, no existe", indica el predictamen sobre el proyecto de adelanto de elecciones, iniciativa que califica de "infundada, impertinente e improvisada".

Te sugerimos leer