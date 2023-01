Eventual cuestión de confianza por adelanto de elecciones en debate. | Fuente: Presidencia de la República

El vocero de Acción Popular, Armando Villanueva, anunció que el lunes 16 su bancada anunciará su posición sobre una eventual cuestión de confianza del Ejecutivo. Esto en el caso que el proyecto de adelanto de elecciones no se apruebe en el Congreso de la República.

En enlace telefónico con el programa La Rotativa de fin de semana de RPP Noticias, el parlamentario explicó que a pesar de no haber mantenido una reunión con el presidente Martín Vizcarra, como lo hicieron otras bancadas, Acción Popular mantiene su postura institucional de adelantar elecciones, identificada con un proyecto presentado el 2018.

"Mañana discutiremos, tenemos una reunión precisamente para hacer una análisis específico, a partir de las 12:00 p.m la bancada se ha convocado, nosotros adoptaremos una postura alrededor de la cuestión de confianza en las circunstancias el día de mañana", indicó.

Sin embargo, Armando Villanueva manifestó que, en su opinión, el Ejecutivo no tiene la capacidad constitucional para exigir o hacer cuestión de confianza de una reforma constitucional en torno al adelanto de elecciones.

"Las reformas constitucionales no son una competencia del Poder Ejecutivo, menos del Presidente de la República, porque ellos no tienen la capacidad sino para proponer reformas legales y también constitucionales. Legalmente tienen la facultad para hacer observaciones, pero constitucionalmente no", dijo.

