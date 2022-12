¿Verdadero o Falso? Mercedes Aráoz: “Barata en sus declaraciones [...] ha dicho que él [Pedro Pablo Kuczynski] no ha recibido nada de la Caja 2”

| Fuente:

Contexto: Entrevista en RPP

Fecha de la declaración: 21 de agosto del 2019

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=NSBs93Dh9AA [26:03 -26:12]

Consultada para esta verificación, la vicepresidenta Aráoz reafirmó su declaración y precisó que se refería al caso que se sigue contra Kuczynski por el presunto delito de lavado de activos, en el marco de las consultorías que celebró su empresa unipersonal Westfield Capital con la empresa Odebrecht.

Al solicitarle precisiones sobre la fuente en que se basó, Aráoz hizo referencia a las afirmaciones de los propios fiscales que investigan el caso ante los medios de comunicación. “Eso salió en la prensa, no tengo la fuente a la mano. [...] Lo he visto en una de las declaraciones recogidas por la Fiscalía. Quien debe tener todas las declaraciones debe ser su abogado. Yo no tengo la información a la mano, no sigo el día a día del caso”, precisó.

Aráoz indicó que recordaba que estas declaraciones se habrían dado en los interrogatorios donde se produjo la afirmación de que “Kuczynski era una piedra en el zapato” para la empresa.

A una consulta para esta verificación, el coordinador del equipo especial ‘Lava Jato’, Rafael Vela, descartó que se haya producido alguna declaración en ese sentido de Jorge Barata, el exfuncionario de Odebrecht que guarda la información más directa y precisa sobre los pagos ilícitos realizados por la constructora a distintos personajes en el país. Vela dijo que la información de Aráoz no era precisa, y, por el contrario, ofreció algunos alcances para entender el caso, con la salvedad de que al momento de la consulta no tenía los documentos a la mano. En ese sentido, el fiscal señaló que la referencia directa sobre PPK provino del propio dueño de la compañía constructora.

“Marcelo Bahía Odebrecht (MBO) sí habla específicamente de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y hace referencia -me parece que fue en la segunda declaración en noviembre del 2017-, a que Pedro Pablo Kuczynski era como una piedra en el zapato, y que PPK manejaba Proinversión, o sea que había puesto a todas las personas de Proinversión. Eso también lo reafirma Barata”.

El fiscal explicó que los testimonios sobre este episodio coinciden en que la empresa solucionó ese asunto de la ‘piedra en el zapato’ a través de contratar consultorías y de pagar ‘palestras’ o conferencias al expresidente PPK.

“Los brasileños, en otras palabras, lo que dicen es que Kuczynski, con toda su gente de Proinversión, no dejaba que los proyectos maduren hasta que en teoría se le contrata, a su empresa. Entonces, no es que haya el pago de un soborno directamente [...], sino hay la contratación de la empresa, que estaba relacionada también con su socio, que se llama, Gerardo Sepúlveda, en una operación de apalancamiento financiero en la que incluso participa el Banco de Crédito del Perú (BCP)”.

Esas declaraciones de Marcelo Odebrecht -quien siempre ha endilgado las respuestas más detalladas y precisas del caso a Barata- fueron recogidas también en la Resolución N° 5 del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, correspondiente al 19 de abril del 2019.

Ahora bien, respecto a la versión de Mercedes Aráoz acerca de que se basó en reportes de los medios de comunicación sobre el tema, Ojo-publico.com revisó también los diversos informes y transcripciones publicados en los medios acerca de las declaraciones que dio Jorge Barata, en los últimos años, y no halló en ningún extremo que el ex ejecutivo de Odebrecht haya afirmado de manera específica que Kuczynski no recibió pagos de la ‘Caja 2’, correspondiente al esquema de sobornos y pagos ilícitos de la empresa.

La única referencia al ex mandatario y la ‘Caja 2’, estuvo enmarcada en el supuesto aporte de US$300 mil que la empresa brasileña hizo a la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, a través de Susana de la Puente. Las declaraciones expresas de Barata se dieron en el contexto del siguiente diálogo conducido por el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato: [https://idl-reporteros.pe/audios-jorge-barata-keiko-fujimori-ppk-alejandro-toledo-alan-garcia-susana-villaran/] [https://idl-reporteros.pe/jorge-barata-apoyo-a-campanas-de-keiko-fujimori-alan-garcia-ollanta-humala-alejandro-toledo/]

José Domingo Pérez (JDP): Respecto a Pedro Pablo Kuczynski, si me confirma o corrige, ¿el aporte que usted señaló era de 300 mil dólares? Jorge Barata (JB): Sí. JDP: Teniendo en cuenta la modalidad antes descrita para el aporte de Fuerza 2011, el que corresponde a este partido de Pedro Pablo Kuczynski, ¿siguió la misma modalidad? JB: Exactamente la misma modalidad. JDP: ¿Los 300 mil dólares correspondían a pagos contabilizados o no contabilizados? JB: No contabilizados. JDP: ¿Pedro Pablo Kuczynski tenía conocimiento de este aporte? JB: Supongo que sí. Nunca me agradeció, nunca hablamos directamente de eso. Pero supongo que sí. [https://idl-reporteros.pe/audios-jorge-barata-keiko-fujimori-ppk-alejandro-toledo-alan-garcia-susana-villaran/]

Respecto al origen del dinero con que se pagaron las consultorías a las empresas vinculadas a Kuczynski, caso por el cual el expresidente tiene una orden de prisión domiciliaria, solo se hallaron referencias realizadas por Marcelo Odebrecht, durante un interrogatorio de diciembre del 2017. Odebrecht coincidió en suponer que a PPK se le habían realizado pagos no contabilizados, si bien indicó que ‘no podía precisar’ si el dinero provenía de la Caja 2, y que, si fue así, se debió a una ‘cuestión fiscal’. Añadió que era Barata quien podría precisar la información.

Consultado también para esta verificación el abogado de Pedro Pablo Kuczynski, César Nakasaki, no pudo asegurar que Jorge Barata haya hecho tal declaración, pero afirmó que fueron otros funcionarios de la empresa quienes dieron cuenta que el dinero por las consultorías que dio Westfield Capital, provino de dinero legal alojado en cuentas del Perú, y que esta era la posición institucional de la empresa.

“Yo no estoy seguro de si Barata ha declarado de algún caso de PPK, creo que no ha declarado. Sí sé que han declarado [otros ejecutivos] brasileños ello. [...] Desde el primer documento que Odebrecht envió a la Comisión ‘Lava Jato’ a Rosa Bartra, que motivó la renuncia de PPK, si se lee ese documento, se lee claramente que se trata de una cuenta oficial de dinero legal”, comentó.

En diciembre del 2017, el portal IDL-Reporteros publicó en el artículo “Barata confiesa. Cómo y cuándo se pagaron las coimas a Alejandro Toledo”, que durante el interrogatorio a Marcelo Odebrecht, se reveló que la empresa brasileña contrató como asesor financiero a Pedro Pablo Kuczynski con el fin de “curar heridas”. Esto pagos fueron calificados de “abiertos”, y según la posición de la empresa, no provinieron de la Caja 2. Sin embargo, esta versión no está atribuida a Barata, sino a voceros de la compañía. [https://idl-reporteros.pe/barata-confiesa-alejandro-toledo/]

Respecto a la versión de Mercedes Aráoz acerca de que esa supuesta afirmación de Barata daba por descartado la existencia de un soborno, el fiscal Vela agregó que el origen del dinero es irrelevante en ese sentido específico, ya que el hecho de que los presuntos sobornos se hayan realizado con dinero lícito, no hace legales estos pagos recibidos por el expresidente mientras era funcionario. “El pago de un soborno puede ser hecho hasta con plata lícita”, agregó. Según el fiscal, el origen del dinero con que se paga un presunto soborno solo tiene relevancia si contribuye a determinar la comisión de más delitos conexos.

Tras lo expuesto, Ojo-publico.com concluye que la afirmación de la vicepresidenta Mercedes Aráoz según la cual Jorge Barata ha declarado que Pedro Pablo Kuczynski no ha recibido dinero de la Caja 2 de Odebrecht, y que, por tanto, eso significa que no recibió sobornos, es falsa.

