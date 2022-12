¿Verdadero o Falso?: Javier Velásquez Quesquén: “No es verdad, no hubo 4 muertos [durante el gobierno de Alan García por el proyecto de Tía María]”

Javier Velásquez Quesquén | Fuente: RPP

Javier Velásquez Quesquén, congresista de la República

Contexto: Entrevista en RPP

Fecha de la declaración: 14 de agosto del 2019

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=5ewCNFDFUSU [5:36 - 5:46]

La declaración de Velásquez Quesquén se produjo en medio del siguiente diálogo:

Richard Arce: Un proyecto no se puede imponer [...] menos cuando hay un antecedente. Es importante lo que acaba de graficar de la historia del proyecto minero. En el gobierno de Alan García hubieron [sic] cuatro muertos, en el gobierno de Ollanta Humala hubieron [sic] tres muertos.

Javier Velásquez Quesquén: No es verdad, no es verdad, no es verdad eso.

RA: Están las imágenes [...]

JVQ: No es verdad.

RA: Están las imágenes en Mollendo, donde hay confrontación con la policía, capital de la provincia de Islay. Con muertos de por medio [...]

JVQ: No hubieron [sic] cuatro muertos.

A una consulta para esta verificación, el parlamentario Velásquez Quesquén afirmó inicialmente que no se produjeron muertes en el marco de las manifestaciones en contra del proyecto de Tía María en 2011. Seguidamente, explicó que afirmar que estas muertes se produjeron durante el gobierno de Alan García era lo mismo que afirmar que dichas muertes eran responsabilidad del gobierno y de las fuerzas policiales, por lo cual rechazaba dicha premisa.

“Rechazo categóricamente [...] que era el gobierno. Nosotros no entramos al gobierno a matar gente, sino que somos autoridades que hacemos respetar la ley”, indicó.

Al ser consultado de manera específica si se produjeron muertes en las protestas contra el proyecto de Tía María durante el gobierno de Alan García, el parlamentario refirió que no se encontraba de acuerdo con hacer dicha vinculación, y era poco serio presentar la información de ese modo. “[...] El gobierno de Alan García lo único que hizo fue respetar la ley y el orden, y lo que pase como consecuencia de eso, no se le puede achacar al gobierno, es como se dice en el tema de Bagua. Por favor, [...] todo eso fue estimulado por el nacionalismo, murieron 23 policías, ahora le quieren echar la culpa al gobierno de Alan García”, sentenció.

El congresista también negó conocer los nombres de las personas que presuntamente fallecieron en el contexto de las protestas contra dicho proyecto minero y solicitó precisiones sobre la identidad de las personas que presuntamente habrían muerto en dichas condiciones. “Deme los nombres de los 4 muertos y vamos a ver en qué circunstancias fallecieron”.

Como se recuerda, en marzo del 2011 se produjeron manifestaciones sociales en contra del proyecto Tía María en la provincia de Islay (Arequipa), luego de que se conociera que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés) realizó 138 observaciones al estudio de impacto ambiental del proyecto concesionado a la empresa Southern Cooper. Contra lo afirmado por el congresista, por entonces, diversos medios de comunicación informaron sobre los enfrentamientos entre la población y las fuerzas policiales, así como las muertes que se produjeron a consecuencia de estos.

Así también, según el Informe Defensorial N°156, denominado “Violencia en los conflictos sociales”, de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, durante las protestas del 2011 en contra de la construcción del proyecto Tía María en la provincia de Islay (Arequipa) ocurrieron 3 muertes. Dicho documento realizó un recuento de los 10 conflictos sociales con mayor número de personas muertas y heridas, entre los que figura el caso de Tía María, que también ocasionó 67 heridos ese año. La lista del informe es encabezada por el conflicto en Bagua, también durante el gobierno de Alan García, en el que se registraron 33 muertos y 200 heridos, como se indica en el siguiente cuadro: [http://bit.ly/2HhtGFf]

Este documento fue elaborado con base en el Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo. “Entre enero del 2006 y septiembre del 2011, [se produjeron] afectaciones a la vida y la integridad física en 109 de los 540 conflictos reportados, generando un [...] saldo de 195 personas fallecidas y 2.312 heridas, entre civiles y policías”, se precisa en dicho informe.

OjoPúblico extendió la consulta al titular de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, Rolando Luque, quien también fue coordinador del equipo que realizó el informe defensorial anteriormente expuesto. Luque confirmó que el conflicto social en torno al proyecto de Tía María tuvo dos periodos. El primero fue identificado desde agosto del 2009 y se resolvió en abril del 2011, luego de que el gobierno declarara inadmisible el Estudio de Impacto Ambiental. El conflicto se reinició en octubre del 2013, y se ha mantenido activo hasta la actualidad.

En el marco de las protestas contra este proyecto minero, hasta la fecha se han registrado 7 fallecidos: tres durante abril del 2011 (gobierno de Alan García) y cuatro entre abril y mayo del 2015 (gobierno de Ollanta Humala), según la base de datos de la Defensoría del Pueblo.

Así también, Luque proporcionó los nombres de las personas que fallecieron desde 2011 hasta la actualidad, en el marco de estas protestas:

-En abril del 2011, durante el periodo de gobierno de Alan García, fallecieron Néstor Cerezo Patana (31), por impacto de proyectil de arma de fuego; Aurelio Huacarpuma Clemente (40), por impacto de proyectil de arma de fuego en el abdomen; y Andrés Taype Choquepuma (22), también por impacto de proyectil de arma de fuego que le ocasionó la perforación de un pulmón.

-En abril del 2015 murió el ciudadano Victoriano Huayna Nina (61), debido a un shock hipovolémico ocasionado por una herida penetrante en el glúteo derecho. Un mes después, fallecieron los civiles: Jerry Humberto Checya Chura (35), tras ser impactado por un proyectil de arma de fuego, y Ramón Colque Vilca (55), tras recibir un impacto de arma de fuego, que le produjo una hemorragia. También falleció el policía Alberto Vásquez Durán (51), quien presentó un traumatismo encéfalo craneano, y luego tuvo un infarto.

Para esta verificación, Ojo-Publico.com también contactó a René García, abogado de las familias de Aurelio Huacarpuma Clemente y Andrés Taype Choquepuma, quienes fallecieron en abril del 2011, en Mollendo, en la provincia de Islay, en el marco de las protestas contra Tía María y en el periodo aludido por el congresista Velásquez Quesquén.

René García dio cuenta de que en el primer caso el fiscal Álvaro Torres Ramos, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay, solicitó el sobreseimiento ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Islay. Es decir, desestimó presentar acusación contra Ramiro Heyggen Chota, presunto autor del delito de homicidio simple contra Huacarpuma Clemente.

Según indicó el abogado, a pesar de que la necropsia de Huacarpuma confirmó que murió a causa de un proyectil durante el enfrentamiento de la población con la policía, según la Fiscalía no se puede establecer la responsabilidad directa del autor, por lo que la existencia de duda ante la Fiscalía, favorece al presunto responsable.

Dicho requerimiento fiscal ofrece también un recuento de lo sucedido el 7 de abril del 2011, en la provincia de Islay:

“Se realizó un Paro convocado por el Frente de Defensa del Valle de Tambo, en contra del proyecto minero denominado “Tía María, constatándose que la vía de acceso a la ciudad de Mollendo [...] se encontraba totalmente bloqueado en un aproximado de cuatro a cinco kilómetros [...] Se incrementó el número de manifestantes [...] desde la localidad de la Curva, El Arenal y Cocachacra [...] quienes conjuntamente con pobladores de los asentamientos humanos se unieron a la manifestación, produciéndose enfrentamientos entre personal policial con los manifestantes, siendo que en medio de estas agresiones aproximadamente a las 11.00 horas el agraviado Aurelio Huacarpuma Clemente cayera al suelo herido de bala [...]”

Respecto a este caso, el abogado García precisó que, si bien el presunto autor del delito no será acusado, el Ministerio Público solicitará una reparación civil al Estado peruano, al que considera tercero civil responsable. “En este caso, indican que hay duda de que el acusado [un efectivo de la policía] sea el autor, y la duda le favorece. Pero para la defensa civil técnica, esto se ha demostrado. Por eso llevaré el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, indicó.

En el caso de Andrés Taype, el otro fallecido, durante el proceso judicial se absolvió de la acusación por homicidio al policía Eder Rolando Pastor Blanco, hasta en una segunda instancia. Actualmente la Corte Suprema se encuentra pendiente de emitir pronunciamiento sobre el recurso de casación interpuesto. [https://s3.amazonaws.com/glr-fileserver/2018/04/13/JUD-AQP---13-ABR-1523577044.pdf]

Tras lo expuesto, Ojo-Publico.com concluye que, si bien fueron tres y no cuatro las muertes que se produjeron en 2011 en el marco de las movilizaciones contra el proyecto Tía María, la afirmación del congresista Velásquez Quesquén respecto a que no es verdad que se produjeron muertos en ese contexto, durante el periodo de gobierno de Alan García, resulta falsa.

