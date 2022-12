¿Verdadero o Falso? Armando Villanueva: “Estamos a 7 meses y más de este año y no hemos ejecutado más allá del 30% de las inversiones públicas”

Congresistas Armando Villanueva. | Fuente: Andina

Fecha de la declaración: 21 de agosto del 2019

Contexto: Entrevista en RPP

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=s4XM4B9swpE [47:50 - 47:57]

En principio, la inversión pública es el gasto que el Estado realiza en infraestructura, agua, saneamiento, servicios de salud, educación y transporte.

Según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, que realiza el seguimiento de ejecución a los proyectos de inversión, hasta el último martes 27 de julio del 2019 se ejecutó el 33.4% del presupuesto del Estado para este concepto, lo que equivale a S/ 15 857 750 694 del monto total programado para este año, que asciende a S/ 47 484 954 813.

Hasta la fecha, los gobiernos regionales fueron el sector que presentó un menor avance (27.8%) con respecto a la ejecución de su presupuesto en proyectos de inversión que asciende a S/10 448 851 416. En el caso de los gobiernos locales, estos ejecutaron 34.1% del total de dinero asignado, que asciende a S/18 040 159 425; mientras que el gobierno nacional ejecutó el 35.8%, que se sitúa en S/18 995 943 972.

Con relación al Poder Ejecutivo, los sectores que presentaron una ejecución de presupuesto para inversión menor al 30% fueron el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (3.8%), Mujer y Poblaciones Vulnerables (7.4%), Trabajo y Promoción del Empleo (17.7%), Ambiente (21%), Economía (26.2%), Vivienda, Construcción y Saneamiento (27%), Defensa (28.2%) y Salud (28.4%).

Las carteras que superaron el 30% de la ejecución en inversión fueron Educación (31.6%), Producción (33.2%), Agricultura (33.6%), Comercio Exterior (39.1%), Transportes y Comunicaciones (40.4%), Justicia (43%), y Energía y Minas (54.7%).

Cabe señalar que los cinco ministerios con más presupuesto institucional asignado para proyectos de inversión son Transporte y Comunicaciones (S/9 609 691 010), Educación (S/1 737 530 108), Agricultura (S/1 683 032 312), Vivienda, Construcción y Saneamiento (S/1 645 664 825) y Salud (S/ 850 891 745). La mayoría tiene una ejecución cercana al 30%, excepto el sector de Transporte y Comunicaciones, cuyo avance se elevó al 40%.

Por otro lado, los cinco gobiernos regionales que presentaron un mayor porcentaje de avance en la ejecución de la inversión pública fueron Ucayali (59.9%), Lambayeque (43%), Madre de Dios y Loreto (37.3%), y la región de San Martín con 34.9%. Los que tuvieron menor ejecución fueron el Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao (7.6%), La Libertad (17%), Huancavelica (18.2%), Tumbes (19.1%), y Piura (19.4%).

Así también, la plataforma ‘Invierte.pe’ del Ministerio de Economía, la cual reporta y realiza un seguimiento a la inversión pública, dio cuenta que, desde enero a julio del 2019, el acumulado del avance de la inversión pública del gobierno nacional fue de 31.5%, mientras que los gobiernos regionales ejecutaron el 25.2% y los gobiernos locales un 31.1%.

El 35.1% de lo ejecutado se concentró en Transporte, seguido de Saneamiento (11.4%) y Educación (11.9%). [https://ofi5.mef.gob.pe/webSeguimiento/]

A una consulta para esta verificación, el economista Marcel Ramírez, docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, explicó que el hecho de que solo se haya ejecutado el 30% en inversión pública, cerca al último cuatrimestre del año, revela que la inversión ha sido baja y lejos del promedio esperado. “La realidad de cada proyecto de inversión pública es distinta, así como la ejecución a nivel de gobierno nacional, regional y local. [Por ejemplo] las regiones y gobiernos locales han pasado por un cambio de autoridades recientemente, que afecta a la ejecución de la inversión pública; pero el gobierno nacional no, allí hay que ver por qué el atraso”, comentó.

Ojo-publico.com también extendió la consulta al economista Epifanio Baca, de la organización Propuesta Ciudadana, quien indicó que, en efecto, al 27 agosto del 2019, el avance de la inversión pública asciende a 33%. “Si lo vemos por nivel de gobierno, el gobierno nacional tiene 35.8%, los subgobiernos locales 34% y los gobiernos regionales 27.8%”.

Baca destacó que la tendencia de una baja inversión pública aqueja al país desde el año 2014, tal como lo indica el Reporte de Inflación del 2019 del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que da cuenta de que ese año la inversión pública tuvo un decrecimiento de -2.7% con relación al año anterior. En 2015 disminuyó aún más, al registrar una baja de -6.9%. En 2016, el signo fue positivo, aunque mínimo, situándose en 0.3%. Durante 2017, la inversión pública también fue negativa, de -1.8%. En 2018 hubo un aumento de 6.8% con relación al año anterior. Para este año, la proyección de la inversión pública es de 1% de crecimiento, según el BCRP.

“Faltando 4 meses para fin de año, que estemos en la tercera parte de inversión, es un indicador negativo, definitivamente. Este dato no hace más que ratificar la tendencia de que las inversiones públicas están marcando cifras negativas desde el año 2014 [...]. En los últimos 5 años, excepto el 2018, el resultado ha sido negativo. Hay un desempeño pobre del Estado en su conjunto en la gestión de las inversiones”, comentó. Tras la revisión de las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas y las consultas con expertos, Ojo-Publico.com concluye que -con variaciones mínimas que no cambian el sentido- la declaración del congresista Armando Villanueva acerca de que en 7 meses este año no se ejecutó más del 30% de las inversiones públicas es verdadera.

