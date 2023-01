El primo de Olaechea, Gonzalo Ortiz de Zevallos, llegó al TC para que se fije la fecha de su juramentación. | Fuente: Andina

El abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos llegó la mañana de este jueves a la sede del Tribunal Constitucional, señalaron fuentes de IDL-Reporteros.

A través de un escrito, el primo del expresidente del Congreso Pedro Olaechea solicitó que se fije una fecha para su juramentación como nuevo integrante del TC.Ortiz de Zevallos fue elegido el pasado 30 de septiembre en un cuestionado proceso de votación que incluyó una denuncia por presunta suplantación del voto de la entonces congresista María Foronda. Fue también durante ese debate que el ex presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, planteó al Congreso una cuestión de confianza.

El Parlamento decidió continuar el debate y elegir a Ortiz de Zevallos, lo cual fue tomado como una negativa de confianza por el Presidente Vizcarra, que disolvió el Congreso ese mismo día.

Este martes, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso disuelto, Pedro Olaechea, envío un documento en el cual informa que el Congresobn eligió a Ortiz de Zevallos para integrar este organismo, y en el que pide que reemplace al magistrado "con mandato vencido cuya colegiatura sea la de menor antigüedad"; es decir Eloy Espinosa-Saldaña.

Al respecto, Espinosa-Saldaña replicó en RPP Noticias: "Hay que respetar la constitucionalidad y las competencias de las instituciones. Un Congreso disuelto no puede sacar una resolución sobre un asunto que no está terminado de discutir, y menos condicionando una competencia histórica del Tribunal Constitucional. Me preocupa mucho esto”.

