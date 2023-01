Eloy Espinoza-Saldaña, miembro del Tribunal Constitucional. | Fuente: RPP

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Eloy Espinoza-Saldaña, afirmó que consultó con ONGs y con miembros del Ministerio de la Mujer sobre la acusación de la secretaria general del organismo, Susana Távara, de haberla agredido verbalmente.

En entrevista con el programa "Nada está dicho" de RPP Noticias, el magistrado indicó que nunca fue notificado debidamente de los "supuestos cargos" contra su persona. Esto luego de haber mantenido una discusión con la trabajadora del TC tras emitir un documento con observaciones sobre su labor.

"No es maltrato o insulto, yo lo he cotejado con personas de ONG feministas, lo he cotejado con gente del Ministerio de la Mujer, no voy a decir los nombres para no comprometer a nadie en particular", precisó.

Eloy Espinosa-Saldaña calificó de "acusaciones malintencionadas" las expresiones Susana Távara y precisó que todo se dio por un "malentendido".

"En el ámbito profesional hay momentos que en los cuales se pueden tener discrepancias, discusiones ásperas, que las hemos tenido. Yo me he sentido muy dolido por cosas que injustamente ella ha dicho sobre mí y las disculpo. Y que pediría también que si ella se ha sentido ofendido por cosas que he dicho también las disculpe", dijo.

