“Me dijo ‘tengo el peor concepto de ti, no estás a la altura de cierto familiar tuyo, eres una mentirosa (ocho veces), ahora anda lloriquea en los despachos, como me lo han dicho tal y tal magistrado. Yo no soy perfecto pero tú eres bastante menos que yo. Esos son los adjetivos que él utilizó, para mí son palabras humillantes, habría que ver qué es humillante para otras personas”, declaró la secretaria general del Tribunal Constitucional, Susana Távara, en una entrevista exclusiva con RPP Noticias.

Esto luego de que acusara al magistrado Eloy Espinosa-Saldaña ante el Pleno del TC por haberla agredido verbal y psicológicamente. La funcionaria pidió que el magistrado se disculpe con ella y que reciba una drástica sanción. Espinosa-Saldaña afirmó en RPP Noticias, que se trató de una discusión.

“Yo le he hablado alto y ella me ha hablado alto. Es una discusión, como una conversación que tenemos aquí. Yo lo que he hecho es tener una conversación áspera con ella, señalando que no estaba de acuerdo con su trabajo, unas actitudes que había tenido y que consideraba que su trabajo no estaba al nivel de lo que correspondía. Ella también me contestó, diciendo que yo creía que era perfecto. (…) Si se siente ofendida, repito, no tengo ningún resquemor en pedir las disculpas del caso”, señaló.

En respuesta a este pronunciamiento, Susana Távara ratificó la denuncia realizada frente al pleno del TC y aseguró que Espinosa-Saldaña la acusó de formar parte de un plan orquestado para que Marianella Ledesma sea elegida presidenta del Tribunal Constitucional.

“Me dijo que yo formaba parte de un plan orquestado para que la doctora Ledesma sea presidenta del TC. Se levantó. Me asusté, no lo puedo negar y empezó con un sinfín de adjetivos calificativos (que los tengo transcritos incluso) y que dieron pie a que, minutos después, tome un poco de agua de azahar, me desvanezca en la continuación audiencia. Él se acercó y me quiso atender, es cierto, y terminé en la clínica con 15 de presión y una tomografía al cerebro”, contó.

Por otro lado, Távara planteó que las disculpas del magistrado se den en el trabajo, debido a que ella no faltó a la verdad en el acta en cuestión. “Prácticamente yo he sido una víctima de que él no haya ganado las elecciones, eso es lo que yo veo de fondo… me puedo estar equivocando”, comentó y agregó que valora las declaraciones vertidas hoy por el magistrado.

“Siempre hay este tema de la mujer que va así: si se sintió mal, le pido disculpas pues, pero no es así. Ninguna persona tiene por qué calificar las emociones, el temperamento, si yo lloro o no lloro. Esta figura de poder del hombre frente a la mujer. Esto no es tolerante”, finalizó.

