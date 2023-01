Eloy Espinosa-Saldaña responde ante acusación de agresión verbal. | Fuente: Andina

Luego de que la secretaria general del Tribunal Constitucional, Susana Távara, acusara al magistrado Eloy Espinosa-Saldaña de haberla agredido verbalmente, esta se comunicó con Ernesto Blume, quien pidió los descargos del magistrado.

En declaraciones al programa “Encendidos”, de RPP Noticias, Espinosa-Saldaña habló sobre los hechos que se produjeron el 4 de diciembre, cuando se negó a firmar el acta de la sesión en la que Marianella Ledesma fue elegida como presidenta del TC.

“Yo, y sobretodo hoy en el día internacional de los derechos humanos, con una vocación siempre de respeto a las personas que trabajan conmigo —que no quiere decir que no haya firmeza—. Cuando las cosas están mal, se dicen las cosas que están mal”, aseguró.

Asimismo, aseguró que se encontró con la secretaria del TC, a quien le planteó sus observaciones, mismas que desembocaron en una conversación “áspera” entre ambos, pues este tenía quejas frente a la labor constitucional de Távara.

“Tengo reparos, pero eso no significa descalificar a la persona, menos insultarla. Si la secretaria general del Tribunal se ha sentido ofendida por alguna de las palabras que he dicho, yo no tengo ningún resquemor en pedir disculpas públicamente”, explicó, y negó que haya empleado alguna palabra que la descalifique por su condición de mujer.

“Yo le he hablado alto y ella me ha hablado alto. Es una discusión, como una conversación que tenemos aquí. Yo lo que he hecho es tener una conversación áspera con ella, señalando que no estaba de acuerdo con su trabajo, unas actitudes que había tenido y que consideraba que su trabajo no estaba al nivel de lo que correspondía. Ella también me contestó, diciendo que yo creía que era perfecto. (…) Si se siente ofendida, repito, no tengo ningún resquemor en pedir las disculpas del caso”, señaló.

¿SE NEGÓ A FIRMAR EL ACTA EN LA QUE MARIANELLA LEDESMA FUE ELEGIDA COMO PRESIDENTA DEL TC?

El funcionario del organismo constitucional aseguró que “planteó observaciones” en el acta en cuestión y descartó que existan rencores en contra de la nueva presidenta del TC, Marianella Ledesma.

“Aquí no hay ni rencores. Yo felicito a Marianella Ledesma, le deseo la mejor de las suertes, como se lo dije en el pleno en el que fue elegida. Obviamente lo que sí tengo todo el derecho, cuando me presentan un documento en el que tengo observaciones, a no firmarlo”, apuntó.

Por otro lado, se refirió a la entrevista del diario La República, en la que asegura que “sabe cómo se están manejando las cosas” al interior del TC. Al respecto, indicó que “no sabe” si este organismo busca perjudicarlo.

“Él estaba más enterado que yo, hasta ese momento no había recibido documento alguno. Después he recibido un documento más escueto del magistrado Blume sobre el tema. Ni si quiera hay un procedimiento administrativo, solamente hay un pedido de descargo frente a la denuncia de la magistrada del TC. Sí considero que hubiera sido conveniente, sabiendo el presidente del Tribunal desde el día miércoles que yo tenía el jueves descanso médico, si se iba a plantear algo que atenía directamente a mi conducta, hubiera sido conveniente esperar a que yo estuviera presente. Hubiera sido conveniente esperar a que yo me reponga del descanso médico. Pero no tengo ningún resquemor”, finalizó.

