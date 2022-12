Susel Paredes había conseguido el número 3 de la lista de Somos Perú | Fuente: Andina

“Mis convicciones éticas me impiden continuar en la lista de Somos Perú”, escribió Susel Paredes en sus redes sociales y anunció que ya no postulará al Congreso en las próximas elecciones por este partido. Esto sucedió luego de que se le cuestionara por formar parte de luna lista que llevaba a personas con ideales distintos a los suyos.

Fue así que la activista por los derechos de la comunidad LGTBIQ+, quien tenía el número 3, aseguró que aprovecharía para enfocarse en su trabajo en el municipio junto al actual alcalde de La Victoria, George Forsyth.

Además, en declaraciones a Canal N, Paredes Piqué aseguró que su equipo de campaña revisó el historial de cada uno de los candidatos de dicho partido, con los que compartía la lista para el Congreso. Encontraron, entonces, vínculos con miembros de Fuerza Popular y con la rede de tráfico de terrenos de Rodolfo Orellana.

De acuerdo con un reportaje de Panorama, Luis Dante Mendieta Flores, candidato por Somos Perú, habría firmado un contrato de arrendamiento como gerente general de la Fundaciión por los Niños del Perú con Wilmer Arrieta Vega, quien según la fiscalía habría sido el testaferro de la red Orellana.

"Había una persona que recién el año pasado ha postulado por Fuerza Popular y eso ya seria el colmo pero, no solo eso: según un reportaje de un canal de televsióin tendría relaciones con la mafia Orellana. Eso ya era el colmo para mí", aseguró en declaraciones a RPP Noticias.

“La presencia de una persona que era de Fuerza Popular, agrupación política de la que no puedo estar al lado, pero no solo eso, porque parecía que tendría relaciones con la mafia de Orellana. Hay un reportaje. Es muy incómodo para mí. Yo no podría estar con alguien de Fuerza Popular a mi lado. Le ha hecho tanto daño ese partido al Perú, que no podría estar en una lista con alguien que ha estado en Fuerza Popular”, aseguró Paredes.

Sin embargo, no fue la única razón de su renuncia al partido con el que postularía; la presencia del exalcalde de Miraflores, Manuel Masías, quien ha sido acusado de ser homofóbico y racista, también habría influido en su decisión.

“El señor Masías ha tenido varias acciones de racismo y homofobia [que] ya me eran imposible. Como yo soy invitada, no sabía quiénes estaban en la lista. Hay personas que no conozco. [...] El tema del racismo es super grave, y aunque no tenga condena jurídica, tiene una condena moral de mi parte, porque el racismo y a homofobia son la lacra de la sociedad que debe ser erradicada”, finalizó.

Susel Paredes habla sobre su postulación al Congreso en RPP Noticias. | Fuente: RPP Noticias

