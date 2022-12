Susana Villarán niega haber hablado sobre “tres palos verdes": “Eso no se conversó, es una edición”

Susana Villarán tendrá la audiencia de prisión preventiva este lunes. | Fuente: Andina

La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, negó haber mencionado en el audio difundido este último domingo "tres palos verdes" cuando salió a la luz el caso de la constructora Odebrecht. La investigada señaló que ella no mencionó en ese momento nada sobre el dinero.

"La conversación de ayer, la cual no he escuchado, fue clara y fue en la casa de una hermana mía. Dijimos ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha aparecido esto? (...) Eso no es algo que está en la conversación, tiene que haber sido de otro lado porque eso no se conversó ahí, es una edición", señaló Villarán en entrevista con Radio Santa Rosa.

La exburgomaestra se refirió además sobre la confesión que brindó el último sábado sobre los aportes a la campara de la revocatoria. Villarán apuntó que esta fue una "declaración personal" que aún no emite ante los fiscales. Aclaró que lo hará cuando emitan una acusación fiscal en su contra.

También dijo arrepentirse de no haberlo explicado en su momento y haber esperado tanto tiempo después.

OAS

Villarán negó haber recibido 7 millones de dólares por parte del ejecutivo de la empresa OAS, Leo Pinheiro. "No sé de dónde lo dice. Lo niego. No lo veo en la carpeta fiscal y no nos han alcanzado las declaraciones", apuntó.

Además, dijo no confiar en él ya que tuvo muchos problemas con él cuando ella estaba a cargo del sillón municipal.

"El señor Pinheiro no se portó bien con nuestra gestión ni conmigo. Se comprometió con Río Verde y con la comunidad Shipibo-Conibo y luego complotó. Habló a nuestras espaldas y concertó con las personas que apoyaban la revocatoria", criticó.

Prisión Preventiva

Este lunes es la audiencia del pedido de 36 meses prisión preventiva contra Villarán. Ella expresó estar "preparada desde hace mucho tiempo" de ser el caso que esta sea aprobada.

"No me arrepiento de la decisión en esas circunstancias. Hoy no lo volveriá a hacer de ninguna manera, pero lo volvería a hacer si las circunstancias lo ameritan", precisó.

