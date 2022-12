Jorge Muñoz se pronunció sobre situación de Susana Villarán. | Fuente: Municipalidad/Congreso

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció tras la declaración de su precedesora Susana Villarán, quien admitió este viernes que sabía de los aportes de las empresas Odebrecht y OAS para su campaña del 'No a la revocatoria'.

Mediante su cuenta de Twitter, el actual burgomaestre pidió que este hecho "se castigue con la máxima pena para que no se repita". Asimismo, señaló que el fin no justifica los medios, "mucho menos cuando estos tienen intereses económicos".

"No podemos ceder ante la coima y el chantaje. Eso se llama corrupción y los peruanos estamos asqueados de situaciones como esta", añadió.

La alcaldesa hizo la confesión en una publicación en sus cuentas de Facebook y Twitter. “Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del NO a la Revocatoria. Tomamos la decisión José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar los fondos de campaña”, escribió Villarán de la Puente.

Por ello, pidió perdón a “todas aquellas personas a quienes (no pudo) decirles la verdad” que este sábado reveló. A pesar de su error, la exalcaldesa niega haber recibido coimas de estas empresas.

Además, comentó que en ese momento en el que Lima decidía si seguir con la revocatoria o no, se contrató al publicista Luis Favre y su equipo. Según Susana Villarán no era para quedarse en el sillón municipal, si no para que se pueda proseguir con “las reformas de transporte, las obras de Barrio Mío, resolver el definitivamente el tema de La Parada”, entre otros.

