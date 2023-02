Roque Benavides: "No me opongo a nueva ley de minería, pero sí a que Cáceres Llica ponga la agenda a Vizcarra"

Roque Benavides estuvo en el programa '¿Quien tiene la razón?' de RPP. | Fuente: RPP

El empresario minero Roque Benavides dijo este viernes que no se opone a que se modifique la ley de minera vigente desde 1992, como lo anunció el presidente Martín Vizcarra en el último mensaje de Fiestas Patrias.

"No hay nada intocable, no hay nada irreversible. La ley de minería se puede revisar, tiene cerca de 30 años, pero la verdad es que ha funcionado para atraer inversiones y eso hay que destacarlo", dijo en el programa ¿Quién tiene la razón? de RPP.

No obstante, Benavides cuestionó que el anunció de Vizcarra se haya dado luego de que el presidente de la región Arequipa, Elmer Cáceres Llica, lo exigiera tras una reunión con el Ejecutivo en el marco de las conversaciones por el conflicto por el proyecto minero Tía María.

"No me opongo a la ley de minería, (pero) si a que el señor Cáceres Llica le ponga la agenda al presidente Vizcarra. Justamente sale en oposición a Tía María y dice 'una nueva ley de minería' y el presidente de la República a los tres días dice 'una nueva ley de minería'".

El expresidente de la Confiep planteó que a la discusión sobre una nueva ley se convoque a los empresarios mineros, a los gobiernos regionales y central, para "sacar la mejor ley posible".

"Es evidente que no tiene por qué favorecer a un grupo contra otro, de lo que se trata es que favorezca al Perú y que haya mucho más minería", manifestó.

Benavides dijo que ve difícil que el proyecto Tía María salga adelante por las protestas en contra de los pobladores del valle del Tambo en Arequipa y pidió que se exija respetar el Estado de derecho en esa zona de la provincia de Islay.

"Que ni se acerquen"

De otro lado, el empresario se desmarcó de la posibilidad de apoyar con aportes económicos a agrupaciones políticas, tras los escándalos por la entrega de dinero para campañas electorales a partidos, que han llevado a cumplir prisiones preventivas a políticos como Keiko Fujimori, Ollanta Humala y Susana Villarán.

"Que no pidan ni un sol, que ni se me acerquen. Yo tendré plata en efectivo, mía, personal, le daré y no te vi, no te volví a ver, si es que quiero apoyar a un candidato. Pero la verdad es que en estas circunstancias no quiero ni pensar que mañana más tarde digan, si pues a mí Roque me dio plata, prefiero que ni se acerquen", comentó.

Además, descartó tener intenciones de ser candidato a la presidencia. "Participo activamente en política, si soy (hombre) político, sin embargo, no tengo ninguna vocación para lanzarme a la presidencia de la República", afirmó.

