Rafael Rey, miembro del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú. | Fuente: Congreso de la República

Rafael Rey, uno de los miembros del directorio del Banco Central de Reserva (BCR), anunció que renunciará a dicho cargo antes de que se elija al nuevo Congreso, en enero del 2020.

En entrevista al diario Correo, Rey indicó que no continuará en el BCR porque entrará en funciones un nuevo parlamento que no lo eligió en ese puesto.

“Si hay elecciones y eligen al próximo Congreso, de inmediato me largo. Antes renuncio. Antes de que elijan a otro Congreso, me iré. Porque ya no estará el Congreso que me eligió”, sostuvo.

Asimismo, dijo que el directorio del BCR se reúne cuatro veces al mes -una vez por semana- y recalcó que no le faltan ganas de irse.

Rey también criticó a la lideresa de Fuerza Popular por haber seleccionado a malos personajes en su entorno.

“Un líder tiene que saber escoger adecuadamente a las personas que quiere que lo acompañen. No puedes escoger gente irresponsable o sinvergüenza, como se ha descubierto [...] El líder de un partido tiene que escoger a personas que cumplan dos condiciones: honestidad personal y capacidad intelectual”, criticó.

Rafael Rey fue nombrado como miembro del directorio del BCR en el 2016 por el entonces Congreso en funciones, ahora disuelto constitucionalmente.

Andina

