Rafael López Aliaga pide a simpatizantes no votar en blanco o viciado para no beneficiar a Pedro Castillo

El excandidato de Renovación Popular aseguró que postulará los comicios de 2026. | Fuente: Facebook: Renovación Popular

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, envió este viernes un mensaje a todos sus seguidores y les pidió no votar en blanco/viciado de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021 en la que participarán Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

A través de una grabación compartida en sus redes sociales, el excandidato presidencial indicó que no apoyarán a Pedro Castillo, pues considera que su Gobierno traería un “retroceso brutal” para el país. Ante esa situación, pidió a sus simpatizantes que no voten en blanco/viciado, pues estos votos favorecerían al postulante de Perú Libre.

“Dejamos en libertad absoluta a la gente que nos sigue y que me tiene cariño, pero también hay que pensar en Perú, votar en blanco y viciado no es la solución (…) Invoco a que esa libertad que la ejerzan bien, no se puede votar en blanco o viciado, porque sería justamente darle un voto a esa izquierda de la peor clase”, señaló.

En contra de propuestas de Pedro Castillo

En ese sentido, Rafael López Aliaga aseguró que Pedro Castillo tiene una postura estatista y de frenar la inversión, lo cual consideró atrasaría al país por varias décadas o lo llevaría a un escenario “totalmente dramático”.

“La solución señor Castillo, no va por ahí. No va por estatizar, meter miedo y matar la inversión. Si usted estudia un poquito la economía inversión es igual a trabajo y usted lo que está haciendo es matar toda posibilidad de inversión en nuestro país, por ahí no va la cosa”, indicó el expostulante.

Futuras postulaciones

Respecto de su futuro político, el líder de Renovación Popular indicó que postulará a las elecciones de 2026 y que para eso comenzará a trabajar en todo el país. Sostuvo que ya se alejó de sus empresas y que su partido también buscará alcanzar la Alcaldía de Lima en los próximos comicios municipales.

“Yo renuncié a mis empresas para siempre, mi compromiso con el Perú es para siempre, por lo tanto anuncio que vamos a participar en la carrera presidencial que se nos viene en 2026, pero desde ahora”, dijo.

“Pero también comunicamos que vamos a participar en la carrera para ser alcalde de Lima y también a nivel nacional para tener todas las gobernaciones y todas las alcaldías que la ola celeste ya ha tenido, pero que lamentablemente nos han sido robadas”, añadió.

