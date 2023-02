Precandidato presidencial Virgilio Acuña fue denunciado por tocamientos indebidos a una mujer

Acuña rechazó la denuncia en su contra y aseguró que lo han amenazado de muerte. | Fuente: Congreso de la República

El precandidato a la presidencia por el partido Frente Patriótico Vamos Perú, Virgilio Acuña, fue acusado de realizar tocamientos indebidos a una mujer, cuya defensa presentó la denuncia el último 20 de setiembre.

La denunciante reside en Estados Unidos, pero es peruana de nacimiento, e indicó en conferencia de prensa que ella viene al país a realizar labor social y conoció a Virgilio Acuña en febrero. Luego, este la invitó a una reunión la noche del 1 de marzo en un restaurante de la Costa Verde para tratar temas de ayuda social.

Agregó que durante la reunión Acuña le dijo que quería conocer su “lado peruano”, porque su lado americano le parecía muy serio. Tras la cena, el aspirante a la presidencia le preguntó si la podría abrazar para despedirla, algo que ella aceptó y en ese momento se produjo el agravio.

“Usted sabe señor Virgilio que hizo eso conmigo (…) usted sabe todos los textos de WhatsApp que me ha enviado y usted sabe que soy casada”, dijo la agraviada.

Al día siguiente la agraviada debía regresar a Estados Unidos, por lo que no pudo hacer la denuncia en su momento. Sin embargo, regresó en setiembre y cuando fue a denunciar le dijeron que ya había pasado mucho tiempo.

Ante esta situación su abogado Manuel Bardales, instó a la Fiscalía a que atienda con celeridad el caso. Agregaron que ya han presentado todas las pruebas del caso dentro de la carpeta fiscal.

En declaraciones a RPP Noticias, Acuña rechazó las acusaciones en su contra y dijo que son parte de un circo por parte del actual congresista José Vega y Carlos Armas, sobre quienes dijo que le amenazaron de muerte.

“Ayer me llamaron primero Carlos Armas y luego Pepe Vega para anunciarme de esta conferencia y decirme te voy a destruir y además, al final de la conversación, los dos me han dicho sabes qué Virgilio tu vida está en peligro y me han amenazado de muerte. Siento que actúen con tanta bajeza y hagan tanto circo cuando todo el Perú me conoce lo correcto que soy”, dijo.

"Expreso mi total rechazo a este circo", dijo Virgilio Acuña a RPP Noticias. | Fuente: RPP Noticias

