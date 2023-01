Congresista Daniel Urresti participará de las elecciones internas en Podemos Perú. | Fuente: Agencia Andina

Este martes, el congresista del partido político Podemos Perú, José Luna, confirmó a RPP Noticias la participación de Daniel Urresti en las elecciones internas del partido para conseguir ser el candidato oficial de la organización política a la presidencia.

“Él ya adelantó esa opinión y ha dicho que gustosamente va a participar de las elecciones internas y espera que las bases de Podemos Perú lo puedan elegir, y yo creo que es lo que va a suceder”, sostuvo.

Según el congresista Luna, el exministro del interior y actual vocero del partido Podemos Perú, Daniel Urresti, es miembro de la más alta dirigencia política del partido.

El 5 de octubre, a través de sus redes sociales, el parlamentario anunció que Podemos Perú le pidió participar en las elecciones internas del partido para seleccionar a su candidato a la Presidencia en las elecciones generales del 2021.

"Hoy Podemos Perú me ha pedido oficialmente que participe en las elecciones internas del partido para elegir al candidato presidencial 2021", escribió el legislador en su cuenta de Twitter.

Respecto al proceso de elecciones internas, José Luna dijo que el voto será por delegados y que por el momento Urresti es el único precandidato: "No sabría decirte si habrá más candidatos, pero todos los afiliados podrían presentarse si así lo desean. Yo creo que la mayoría de los militantes de Podemos Perú apoyan a Daniel desde la campaña municipal y tiene todas las posibilidades como candidatos en las internas".

Finalmente dijo que no han convocado a rostros conocidos de la política peruana: "No hemos invitados a políticos, Podemos Perú no es un vientre de alquiler como otros partidos, los afiliados comparten nuestros pensamientos, nuestra política, estamos apostando por cuadros jóvenes y profesionales".

José Luna confirma participación de Daniel Urresti en elecciones internas | Fuente: RPPNoticias

