Pedro Cateriano, extitular del Consejo de Ministros, y Óscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional. | Fuente: Congreso de la República

El extitular del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, arremetió contra el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Óscar Urviola, quien la mañana de este domingo dijo durante una entrevista con RPP que el escritor y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, ha sido mal informado por el exministro de Defensa en el tema de la disolución del Congreso.

"Quiero deplorar las declaraciones de Urviola. Mario Vargas Llosa es un distinguido intelectual que actúa con absoluta libertad y naturalmente insinuar que yo he manipulado o mal informado a MVLL, me parece faltarle el respeto a una figura que ha tenido un papel fundamental en la defensa no solo del orden constitucional, sino también la valentía de enfrentar a las dictaduras de América Latina, incluida la de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos", manifestó Cateriano, quien se comunicó con esta emisora para responder al exmagistrado del TC.

Y prosiguió: "Veo que Urviola recoge todos los argumentos del fujiaprismo, pero olvida la violencia y la marcada amenaza del orden constitucional que ha perpetrado el fujiaprismo para llegar a esta situación. Lo que está haciendo ahora es tergiversar los hechos [...] y malinterpreta la situación. Ahora el señor Urviola parece un vocero fujiaprista, emplea los argumentos de [Héctor] Becerril y [Mauricio] Mulder para intentar atacar una atribución constitucional del presidente de la República [Martín Vizcarra]. Se presenta como un neutral constitucionalista y lo que está haciendo son ataques políticos. Cuestionarme a mí por tener una reunión [en Palacio] posterior a los hechos ocurridos es hacer política como la hacen los fujiapristas, de intentar descalificar".

Ante ello, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC) rechazó "rotundamente" el comentario de Pedro Cateriano al señalar que él "sabe perfectamente respecto cuál ha sido mi posición en el Parlamento Nacional en los años noventa cuando integré la comisión que vio el caso de los penales; por tanto, no puede atribuir a mí una vinculación con el fujiaprismo por cuanto sabe cuál fue la votación que se tuvo cuando yo ingresé al TC con la oposición de la representación parlamentaria aprista".

Y agregó: "Cuando fui Decano del Colegio de Abogados de Arequipa yo luché contra la dictadura de Fujimori".

Días atrás, el autor de los ensayos La civilización del espectáculo (2012) y La llamada de la tribu (2018) señaló en un artículo publicado en La República que el presidente Martín Vizcarra "ha hecho muy bien" al disolver el Congreso y convocar nuevos comicios legislativos.

Además, descartó que la disolución fuese un "golpe de Estado” y calificó al disuelto Legislativo como un "circo grotesco de forajidos y semianalfabetos".

Te sugerimos leer