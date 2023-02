Daniel Mora | Fuente: Andina

El secretario general de doctrina del partido Morado, Carlo Magno Salcedo, anunció que su agrupación política presentará este viernes una solicitud al Jurado Electoral Especial (JEE) para que excluya de las elecciones 2020 a Daniel Mora, quien en la víspera renunció a su candidatura al Congreso tras la difusión de una denuncia en su contra por agredir a su esposa.

"Hoy día el partido Morado va a presentar un documento, una solicitud pidiéndole al Jurado Electoral Especial, que es la primera instancia, que acepte la renuncia del señor Mora y que lo excluya", dijo a RPP Noticias.

Agregó que en caso la decisión sea desfavorable a su partido, presentarán una impugnación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Salcedo, miembro de la comisión política del partido Morado, explicó que, según la reforma de la Ley Orgánica de Elecciones, el plazo para renunciar a una candidatura ya venció; Sin embargo, indicó que la Constitución establece que "el único cargo irrenunciable en el Perú es el de congresista de la República".

"Frente a esta primacía de la Constitución, el Jurado Nacional de Elecciones debería evaluar además la situación adicional, de que se ha conocido información que estaba oculta", sostuvo.

Sin embargo, el Jurado Electoral Especial precisó el jueves que Daniel Mora incurrió en omisión y falsedad al momento de presentar información en la declaración jurada de hoja de vida. Explicó que este tema debió dar lugar a su exclusión en caso tal situación hubiere sido informada con anterioridad al 20 de diciembre de 2019.

Además, decidió remitir copias certificadas al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones "en consideración a la omisión y falsedad en la declaración jurada de hoja de vida".

Defienden voto y curul

Carlo Magno Salcedo consideró que si el JNE acepta la renuncia de la candidatura de Daniel Mora, entonces los votos por el número 3 serían válidos para el Partido Morado, pero ya no para el preferencial.

Salcedo argumentó que si el JNE rechaza la renuncia y Daniel Mora sale electo como congresista, el exministro tendría que desistir de realizar su juramentación en el parlamento y asumiría el accesitario.

"Si es consistente de su decisión de declinar, él no tendría que no aceptar las credenciales y no acercarse a juramentar con lo cual tendría que ir el accesitario, el siguiente en la lista, y asumir esa posición. El partido no perde la curul", manifestó.

La renuncia de Mora

El exministro Daniel Mora anunció el jueves su renuncia a su candidatura al Congreso de la República con el número 3 por el Partido Morado. Esto luego de conocerse una denuncia de su esposa, Lilia Jaureguy Sanguineti, por maltrato físico y psicológico de marzo del 2019.

"Frente a las publicaciones que se vienen difundiendo, que no se ajustan a la verdad y que se trata de un asunto judicial concluido, y encontrándonos en un momento crucial de proceso electoral, con el fin de que mi permanencia en el Partido Morado no perjudique al partido", indicó el exparlamentario sobre el caso.

A través de una carta dirigida a Julio Guzmán, el exparlamentario también señaló "con mucho pesar" que presenta su dimisión irrevocable al Partido Morado.

De acuerdo al cronograma de las elecciones extraordinarias parlamentarias, el 27 de diciembre era la fecha límite para exclusión, renuncia y retiro de candidatos de las organizaciones políticas.

Al respecto, Carlo Magno Salcedo lamentó que Daniel Mora ocultó la denuncia de agresión física y psicológica contra su esposa y no lo puso en conocimiento del Partido Morado ni en su hoja de vida.

"Nosotros inmediatamente, y en eso quiero insistir, tomamos conocimiento en la mañana de ayer y a las pocas horas de manera institucional el partido asume una decisión (...) él en estos momentos ya no es militante del partido, esperamos que en consencuencia los organismos electorales competentes asuman la decisión que corresponde, él ya no es más nuestro candidato", finalizó.

