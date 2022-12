El exmandatario se pronunció en contra de la falta de renovación en algunos partidos. | Fuente: RPP Noticias

El expresidente Ollanta Humala consideró este jueves que debe haber una renovación de los cuadros políticos en las agrupaciones que se han presentado a las elecciones parlamentarias del próximo 26 de enero de 2020.

En declaraciones a ¿Quién tiene la razón? de RPP Noticias, el exmandatario se refirió al Apra y a Fuerza Popular, organizaciones que han presentado como cabezas de lista a exparlamentarios con varios periodos en el Congreso. En esa línea, dijo que los partidos deben pasar un proceso de renovación ante próximos procesos electorales.

“Más que renovar las personas, hay que renovar estos partidos. El Partido Aprista es un partido que ya está añejo, ya huele mal. Creo que hay que renovar ese partido y otros más que vienen del siglo pasado y que nos han llevado a esta coyuntura que estamos viviendo, son estos partidos también y todavía tienen el cuajo de volver a postular”, sostuvo.

Labor del próximo Congreso

Sobre la labor que afrontará el próximo Parlamento, el exmandatario dijo que no espera mucho de lo que puedan hacer, debido a que estarán “fraccionados” como para lograr consensos en cuanto a proyectos de ley. Agregó que tampoco cree que eliminen la inmunidad parlamentaria ni el voto preferencial.

“Yo no esperaría mucho de este Congreso. Este Congreso no va a hacer ningún tipo de reforma constitucional. Por eso digo si tuvieran, no van a poder, porque van a ser tan fraccionados que va a ser muy difícil que hagan acuerdos políticos”, dijo.

“Se van a dedicar a partir del 26 de enero a revisar los decretos de urgencia y ni siquiera van a eliminar la inmunidad parlamentaria, porque es una herramienta que tienen muchos que tienen juicios por alimentos y van a encontrar ahí un escudo. No la van a eliminar, como tampoco van a eliminar el voto preferencial”, manifestó.

Te sugerimos leer