"Hemos tomado esa decisión de manera democrática en nuestra organización política"

Álvaro Campana, secretario general de Nuevo Perú, y Ruth Luque, secretaria de la organización nacional e integrante de la comisión política, señalaron que la alianza de Nuevo Perú con Perú Libre y Juntos por el Perú fue una decisión tomada “de manera democrática” dentro de la organización política.

La alianza con el partido de Vladimir Cerrón provocó la salida de dos excongresistas de Nuevo Perú: Richard Arce y Horacio Zeballos. Acerca de esto, Álvaro Campana aseguró que los exlegisladores “han manifestado su deseo de apartarse del partido mucho antes”.

El factor Cerrón

Como se recuerda, Cerrón fue condenado por corrupción a cuatro años de cárcel, la cual fue reducida a prisión suspendida. También propuso cambiar el nuevo diseño curricular en Junín para que no se mencione el enfoque de género, a pesar que su región tiene altos índices de violencia contra la mujer. Además, el integrante del partido y alcalde de Huancayo, Henry López, pidió expulsar a los venezolanos.

El exgobernador de Junín es cuestionado por indicios de corrupción, machismo, homofobia y xenofobia. No puede ejercer cargos públicos debido a la condena penal.

“Nuevo Perú ha deslindado y ha denunciado abiertamente esas actitudes y comportamiento del señor Cerrón”, informó la activista en derechos humanos en Ampliación de Noticias. Señaló que la “decisión democrática”, producto de varios progresos internos, se tomó debido a la importancia de participar en el proceso electoral.

“Esta alianza es producto de un trabajo de años ", aclaró Campana. "Somos conscientes de la crisis de identidad que hay incluso dentro de las propias izquierdas [...] Si fuera un tema solo de inscripción, podríamos buscarnos cualquier otra inscripción”, afirmó.

Campana explicó que Nuevo Perú hizo “una alianza con organizaciones sobre la base de una propuesta programática”, con la cual combatirán la xenofobia, la violencia hacia la mujer, entre otros. “Los derechos fundamentales son innegociables”, aportó Luque.

“El señor Cerrón ha tenido actitudes y comportamientos misóginos”, por tal motivo –señaló la abogada- se solicitó que se aparte y pida su licencia, “lo cual se ha hecho”. Agregó que “nuestros principios y convicciones son las mismas”.

Inscripción de Nuevo Perú al JNE

“Tenemos 45 comités y no tenemos reconocimiento legal”, afirmó Ruth Luque a RPP Noticias, quien añadió que “las vallas [para inscribir un partido político] son altísimas”.

“Ahora no podemos comprar el kit porque el Jurado Nacional de Elecciones, a pesar de tener tres meses de reformas políticas, no tiene el reglamento, no tenemos los instrumentos que nos permitiría inscribirnos”, aportó el secretario de Nuevo Perú. “Vamos a insistir con nuestra inscripción”.

