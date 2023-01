Karem Roca y el congresista Edgar Alarcón, titular de la Comisión de Fiscalización. | Fuente: Andina/Congreso de la República

Nuevos audios entre Karem Roca, exasistente administrativa del despacho de la Presidencia de la República, y su abogado Fabio Noriega muestran quiénes están detrás de las grabaciones que se han difundido en las últimas semanas.

"Escúchame, te digo. Te estoy preguntando a ti. ¿Cómo podría saber Mirian (Morales) que hay un audio?", dice Roca, a lo que su interlocutor responde: "Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que ponerte, en el mejor de los casos, en ver cómo encaminamos tu beneficio y en el peor de los casos, de que continúe el juicio".

En otro momento, Fabio Noriega le sugiere que no le entregue todavía los registros de los audios al congresista Edgar Alarcón, titular de la Comisión de Fiscalización.

"No le des nada", le señala. "Te juro que ni siquiera lo he mencionado y te juro, te lo vuelvo a jurar por la vida de mis tres hijos, que es lo más sagrado, que nadie sabe de mis audios", contesta la exasistente administrativa del mandatario Martín Vizcarra.

Los audios, propalados por el dominical Cuarto Poder, revelan también que, aparentemente, Karem Roca habría coordinado con Edgar Alarcón en torno a la información que podría proporcionar sobre las contrataciones de Ricardo Cisneros, más conocido como Richard Swing, en el Ministerio de Cultura.

"Lo que no quiero es quedar mal con Alarcón, porque ellos me han cuidado. Él fuera otro, (como) es político, ya hubiera lanzado a la prensa lo mío, pero no lo ha lanzado y yo quiero que cuides eso. Para mí es un caballero. Cuando decido guardar algo, lo guardo hasta la tumba, de verdad", se le escucha decir. "Claro, ya. Le voy a dar ese mensaje", añade su abogado.

