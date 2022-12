Jorge Muñoz cuestionó propuesta de Acción Popular. | Fuente: Foto: Andina

El alcalde de Lima e integrante del partido Acción Popular, Jorge Muñoz, cuestionó que un grupo de congresistas de la bancada de esta organización política presentara un proyecto de ley para que se realice un referéndum para la reforma total o parcial de la Constitución Política del Perú.

Muñoz calificó de "despropósito" que se pretenda convocar a un referéndum "en pleno Estado de Emergencia, con millones de peruanos afectados producto de esta pandemia" e hizo un llamado a los congresistas de Acción Popular y a las autoridades de este partido a "trabajar unidos por nuestro país".

"Medidas y propuestas populistas como la modificatoria de la Constitución, o la Ley pro colectivos informales, solo generan más caos e incertidumbre. Nuestros ciudadanos necesitan que pongamos el hombro para sumar y multiplicar, no para restar ni dividir", señaló en su cuenta de Twitter.

La propuesta presentada por el congresista Jesús Arapa menciona que la coyuntura que vive el país "debe hacernos reflexionar si es acertado o no que el Estado peruano no tenga control y administre sus recursos naturales para responder a este tipo de emergencias". Si bien no ha sido puesta a consideración de la bancada, algunos legisladores firmaron para que se presente.

"Esta situación de la pandemia de la COVID-19 ha demostrado con claridad las enormes debilidades que presenta el Estado peruano, pero además de las limitaciones existentes respecto a la intervención en aspectos vinculados a la salud, educación, pensiones educativas, servicios básicos que están en manos del sector privado", señala.

