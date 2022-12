MML exhorta renegociar con concesionarias de peajes. | Fuente: RPP Noticias

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció que su gestión logró una medida cautelar para evitar -por el momento- que se suba el costo del peaje en la Vía Expresa Línea Amarilla. En diálogo con RPP Noticias, el alcalde cuestionó que el contrato con la empresa LAMSAC permitía subir cada cierto tiempo la tarifa "de una manera que termina siendo exorbitante".

"Ayer obtuvimos una medida cautelar para no subir el peaje por el momento en Línea Amarilla. Hace tres semanas, en una reunión con el gerente de Línea Amarilla, me dijeron que pretendían subir el peaje porque el contrato se los permitía y yo les dije que no me parecía pertinente en un momento que estamos entrando a esta turbulencia", destacó el alcalde.

Muñoz también destacó el reciente acuerdo del concejo edil para buscar "la renegociación justa" de los contratos de peajes hechos en gestiones anteriores, tras conocerse los aportes de dinero hechos por las empresas Odebrecht y OAS a la exalcaldesa Susana Villarán.

"Hay cosas que corregir, pero lo que no podemos permitir es quedarnos con los brazos cruzados. Lo que yo he hecho es poner esto sobre la mesa para que comencemos un proceso de renegociación. Tenemos que evaluar y renegociar contratos que están absolutamente desequilibrados", señaló.

El alcalde destacó que estos hechos, que son investigados por la Fiscalía ameritan que la Municipalidad actúe con firmeza y prudencia. En ese sentido, reiteró que este "proceso de evaluación conjunta", que estará a cargo de un comité de alto nivel, es una medida legal que no afectará a la estabilidad jurídica.

