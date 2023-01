Mesías Guevara y Ricardo Burga exponen división en Acción Popular con enfrentamiento en Twitter

Mesías Guevara aseguró que Burga y los congresistas de Acción Popular que apoyaron la admisión de la vacancia presidencial deberán responder ante la militancia de ese partido. | Fuente: Andina/Congreso

El presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, cuestionó la decisión del vocero alterno de la bancada congresal de su partido, Ricardo Burga, y los otros legisladores que votaron a favor de admitir la moción de vacancia contra el presidente de la República, Martín Vizcarra.

A través de su cuenta de Twitter, el también gobernador regional de Cajamarca aseguró que estos parlamentarios tendrán que responder ante la militancia de Acción Popular. Además, les acusó de “sepultar” las posibilidades electorales de esta agrupación para 2021.

La moción de vacancia presidencial por incapacidad moral contra Martín Vizcarra fue admitida en el Legislativo el pasado viernes 11 de septiembre. De los 24 votos de Acción Popular, 16 fueron a favor de admitir la moción, 4 en contra y 3 se abstuvieron. El presidente del Congreso, Manuel Merino, que también integra esa bancada, no votó.

Al respecto, el parlamentario Ricardo Burga respondió a Guevara también mediante un mensaje en Twitter, en el cual le increpó haberse vendido por un presupuesto para su región. Además, lo calificó de ser “lo peor que le pudo haber pasado” a Acción Popular.

Crisis institucional en Acción Popular

El enfrentamiento se da luego de que Guevara reconociera en RPP Noticias que existe una crisis institucional al interior de Acción Popular. Según explicó, existe un sector, principalmente miembros de la bancada parlamentaria, que lo desconoce como presidente del partido.

"Tengo la obligación de expresar el sentimiento de un gran sector del partido. Por supuesto que hay algunos congresistas que me desconocen como líder y presidente del partido. Yo expreso mi agradecimiento porque nadie que no tenga estos principios puede estar conmigo. Por lo tanto, yo acepto que ellos no me acepten como presidente del partido", señaló.

Vacancia rechazada

El pleno del Congreso rechazó la noche del último la moción de vacancia contra el presidente de la República, Martín Vizcarra. Fueron más de ocho horas de debate, en el cual los legisladores coincidieron en que se debe investigar los hechos que vinculan al jefe de Estado con el caso ‘Richard Swing’.

Eran necesarios 87 votos para lograr la destitución del mandatario, pero solo se consiguieron 32 votos a favor, mientras que 78 congresistas votaron en contra y 15 se abstuvieron. Esta vez 21 legisladores de Acción Popular votaron en contra de la moción, mientras que dos se abstuvieron.

