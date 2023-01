Máximo San Román fue Vicepresidente de la República durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, presidente del Senado de la República, congresista y asesor presidencial. | Fuente: Facebook

En medio de sus coordinaciones preelectorales, Máximo San Román confirmó a RPP Noticias su candidatura a la presidencia de la República con el partido Contigo, del cual además es fundador. “Tengo dentro de mi ser esa vocación de servicio para mi país y todas las veces siempre he ido de apoyo", afirmó.

"Esta vez he aceptado el reto de liderar el partido y he asumido el liderazgo. Me han reconocido como tal y espero que con el éxito que merece, el Perú necesita elegir a un buen presidente que lo conozca, que sepa la problemática y que tenga principalmente la alternativa de solución”, declaró.

El político de carrera, ingeniero, empresario y exasesor presidencial, tiene como uno de sus objetivos revertir la constante crisis polítitica en la que se mantuvo al país durante los dos últimos gobiernos.

“Tengo las soluciones concretas para sacar adelante al país de esta crisis, crisis de moral, crisis de principio de autoridad, que se ha perdido. En este país no hay justicia, la justicia se hace para que demore 30 años y a los 10 años salen libres y hasta son candidatos y presidentes”, asevera San Román.

Apunta también a revertir el daño causado por la pandemia que, a la fecha, ha cobrado la vida de más de 30 mil peruanos y cada vez se está más cerca de llegar al millón de contagios por la COVID-19. “Quiero reestablecer en Perú una política verdadera para combatir el hambre que es el peor flagelo de una sociedad y por hambre mueren. Y para paliar el hambre deciden salir de sus casas y no cumplir la cuarentena y nos han convertido en el primer país en el mundo que tiene más muertos por millón de habitantes. Todo eso se se puede revertir conozo la realidad de nuestro país y también tengo las soluciones concretas para sacarlo adelante, tenemos que apoyar todo tipo de emprendiemiento”, afirmó.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Máximo San Román anuncia su candidatura a la presidencia por el partido Contigo por RPP. | Fuente: RPPNoticias

¿Quiénes lo acompañan?

El partido político Contigo, según información de su portal web, es una agrupación política social-republicana de centro, con base ideológica en la economía social del mercado, filosofía humanista y democracia republicana. Tiene como integrantes a Gilbert Violeta, excongresista de la República, expresidente y miembro del partido; Juan Sheput, excongresista de la República y presidente de la comisión política del partido, y Jorge Villacorta, secretario general de organización.

El ahora candidato Máximo San Román asegura que se encuentra en plena búsqueda de talento que lo acompañe en su lista parlamentaria: “Estamos contra el tiempo, estamos convocando a las mejores personalidades del país, país prescindiendo de su filiación partidiaria, la única condición es que tenga capacidades morales y éticas impecables, que conozca nuestra realidad, en el campo que le corresponda. Tenemos que convocar a la juventud con mentalidad triunfadora, tienen que ser peruanos exitosos, encontrar en lo que hacen una realización personal”.

Es prioridad para San Román recuperar la confianza, resquebrajada por la crisis, en los jóvenes: “Necesitamos establecer la confianza en los jóvenes que están desesperados, desorientados. En los noventas hubo una cantidad de fuga de talento de jóvenes al extranjero pero aquí estamos en una situación donde tenemos que trabajar juntos”.

Desde Contigo señalan que Máximo San Román es candidato único por el partido y presidente del mismo.

