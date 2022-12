La líderesa de Nuevo Perú pidió a la Fiscalía las investigaciones correspondientes en cuanto a los audios difundidos por Edgar Alarcón. | Fuente: Andina

La lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, se pronunció tras la difusión de audios en las que supuestamente se vería involucrado el presidente Martín Vizcarra.

A través de su cuenta de Twitter, la ex candidata presidencial dijo que esta crisis política no se va a solucionar mediante una moción de censura, para la cual ya distintos congresistas se encuentran buscando firmas.

"Una vez más los de arriba entran en pugna por cuotas de poder para sus intereses personales y de grupo. No les importa el país, no les importan los miles de muertos ni los millones de desempleados. ¡Basta ya! Esta crisis NO se resuelve con una vacancia", escribió.

Sin embargo, precisó que en las elecciones el país puede tomar la decisión de "refundar" las bases políticas. "Es tiempo de un proceso constituyente para un nuevo pacto social que ponga por delante la vida y el bien común, es tiempo de la gente", dijo.

Por último, pidió al Ministerio Público cumplir con las investigaciones respectivas acerca de los audios difundidos este jueves por el excontralor, Edgar Alarcón, sobre Richard Cisneros, conocido como Richard Swing.

"En cuanto a los audios que se han hecho públicos hoy y el caso Swing que involucra al presidente, deben ser investigados rápida y rigurosamente por el Ministerio Público respetando el debido proceso", expresó.

NUESTROS PODCASTS

'Entrevistas ADN': En este programa, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, indicó que se realizan todos los esfuerzos para restablecer rutas alimentadoras del Metropolitano y señaló que se requieren diferentes procedimientos para pagar el subsidio a los concesionarios.

Te sugerimos leer