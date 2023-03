Martín Vizcarra sobre posibilidad de postular al Congreso: “Tendríamos que analizar si es factible o no”

El exmandatario dijo que no ha analizado la opción de postular al Congreso. | Fuente: Andina

El expresidente Martin Vizcarra indicó este viernes que no ha analizado la posibilidad de postular al Congreso de la República en las Elecciones Generales de 2021.

Según precisó a RPP Noticias, desde que dejó la presidencia está abocado a los procesos que tiene en la Fiscalía y descartó haberse reunido con alguna agrupación política para postular. Sin embargo, dijo que tendría que analizar si es o no factible.

“Sobre el tema político no he tenido ninguna reunión, para empezar, tendríamos que analizar si es factible o no, el tema legal. Es un tema que no hemos analizado, o sea yo no quiero adelantarme a hechos en función de posibilidades y supuestos”, dijo el exmandatario.

No ha recibido invitaciones

Vizcarra negó también haber recibido invitación de algún partido y que no podía referirse a estos temas si es que no existen hechos concretos. Dijo además que se mantiene atento a la situación actual que afronta el país.

“Tengo que hablar sobre hechos concretos, no he recibido la invitación de nadie, porque no hemos tenido comunicación con nadie (…) no podemos hablar en temas tan delicados en base a supuestos. De lo que sí tenemos que hablar es de la realidad del Perú, qué está pasando en el país desde el día martes hasta hoy viernes”, comentó.

Cuestionamientos al Gobierno

Respecto de las manifestaciones, el exmandatario sostuvo que la ciudadanía está en su derecho, luego de que el Congreso de la República tomara “por asalto el Poder Ejecutivo”. Advirtió además que no existe independencia de poderes en este momento.

“En estos momentos no hay independencia de poderes el Congreso y el Ejecutivo es uno solo. Se puede evidenciar eso por las declaraciones de los ministros, que son en el mismo sentido de las declaraciones del Congreso, por ejemplo quedó claro en el referéndum de que no había reelección y ahora uno escucha al premier decir que está de acuerdo con la reelección de congresistas”, agregó.

