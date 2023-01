El congresista no agrupado indicó que la ministra ha sido bastante clara durante su presentación ante el Congreso. | Fuente: Composición

El congresista Rennán Espinoza expresó que censurar a la ministra de Economía, María Antonieta Alva, sería un error ya que el país está sumergido en una crisis.

Bajo esa línea, el parlamentario expresó que su voto será en contra de la censura. "Uno presenta la censura cuando no habido respuestas satisfactorias, ella ha sido clara, hay muchos errores que son parte del sistema en que se encuentra el país”, dijo para Agencia Andina.

El congresista no agrupado defendió su posición y expresó que aprobarla no ayudaría en nada, generaría inestabilidad y demoras.

“La demora en la entrega de bonos se debe al sistema precario para identificar a los beneficiarios, ¿cómo se le da crédito a mucha gente que no se ha formalizado en su actividad económica? No le encuentro una razón de peso para poder censurar a la ministra, no votaré por la censura”, expresó.

Además, indicó que cada legislador evaluará si fueron satisfactorias las respuestas que dio la ministra en la interpelación y tomará las decisiones que considere.

“El puesto de ministro de Economía no es fácil, no es sencillo, pretender hacer cambios a estas alturas no resulta lo más adecuado”, señaló.

El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, convocó a sesión del plano para mañana, a fin de evaluar la moción de censura a la ministra María Antonieta Alva. De ser aprobada, la ministra tendría que dejar el cargo.

