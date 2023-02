¿Verdadero o Falso? Martín Vizcarra, presidente de la República: “8 millones de hectáreas de bosques amazónicos ya están depredados”

Martín Vizcarra, presidente de la República: “8 millones de hectáreas de bosques amazónicos ya están depredados” | Fuente: Andina

Contexto: Clausura de GORE Digital

Fecha de la declaración: 22 de octubre del 2019

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=AKCc_7hFe-k

[4:10 - 4:18]

No verificable

En principio, la depredación de los bosques amazónicos a la que aludió el presidente es un proceso referido a la pérdida de áreas forestales o deforestación debido al impacto de diversas actividades humanas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define la deforestación como la transformación del bosque en otro uso de la tierra o reducción de la cubierta de copa por debajo del umbral mínimo del 10%. En ese sentido, el Ministerio del Ambiente también conceptualizó en 2012 la pérdida del área boscosa de la siguiente manera: “Cambio de bosque a no bosque producto de la actividad humana y medido por la reducción de la cubierta de copa”.

Al respecto, el estudio anual oficial que mide la cobertura de bosques amazónicos se encuentra a cargo del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (Programa Bosques) del Ministerio del Ambiente, el cual en su último informe del 2017 reportó que se deforestaron 155.914 hectáreas de bosques amazónicos, siendo Ucayali, Madre de Dios y Huánuco las regiones más afectadas.

Dicho documento, denominado ‘Cobertura y Deforestación en los Bosques Húmedos Amazónicos’, también precisó que, desde el 2001 hasta el 2017, el área total de bosques amazónicos deforestados fue de 2’130.123 hectáreas. En los 5 años previos se registraron las siguientes cifras: En 2013, la deforestación de bosques se situó en 150.279 hectáreas; en 2014, la cifra aumentó considerablemente a 177.566 hectáreas; en 2015, la cifra descendió a 156.462 hectáreas; en 2016 hubo 164.662 hectáreas deforestadas; y finalmente, en 2017, el total ascendió a 155.914 hectáreas.

Pérdida de bosque | Fuente: Minam

Respecto a las regiones con mayor área de deforestación, en primer lugar, se encontró Ucayali (29.905 ha), seguido por Madre de Dios (23.669 ha) y Huánuco (19.236 ha), concentrando estas tres regiones el 47% de la deforestación reportada en ese año.

Les siguieron Loreto (19.082 ha), San Martín (12.501 ha), Cusco (12.181 ha), Junín (11.427 ha) y Amazonas (8.455 ha).

Con relación al 2018, el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático estimó, con base en su sistema de Alertas Tempranas de Deforestación, que habría 129.486 hectáreas deforestadas durante ese año. Sin embargo, esta cifra sería conservadora con respecto a la cifra real, que será emitida en las próximas semanas, según precisó para esta verificación Daniel Castillo, jefe del Área de Monitoreo del Estado de Conservación de los Ecosistemas en Bosques del Ministerio del Ambiente.

Ahora bien, las mediciones antes descritas, dan cuenta del nivel de deforestación a partir del 2001, que ascendería a un total de 2’259.609 hectáreas, incluyendo las cifras preliminares del 2018. En el caso de las áreas de bosques amazónicos deforestadas antes del 2000, estas no han sido medidas con exactitud, ya que no puede determinarse con certeza si las áreas identificadas como ‘no bosque’ originalmente tuvieron vegetación o si fueron afectadas por algún tipo de actividad, y, por tanto, deforestadas.

Sobre el tema, Daniel Castillo comentó que el área identificada como ‘no bosque’ hasta el 2000 no necesariamente corresponde a superficies deforestadas.

“El estudio que tenemos nosotros tiene como línea base el año 2000. O sea, a ese año, ya existían aproximadamente 5 millones 500 mil hectáreas de ‘no bosque’, en el ámbito amazónico [...]. No quiere decir que se ha deforestado toda esa cantidad, probablemente hay algún tipo de coberturas que están consideradas como ‘no bosques’ y están incluidas”, explicó.

Castillo precisó que la suma del área de ‘no bosque’ anterior al 2000 y el área deforestada desde el 2001 da una cifra aproximada de 8 millones de hectáreas.

A una consulta para esta verificación, la investigadora Sandra Ríos, del Instituto del Bien Común (IBC) - una asociación civil que trabaja con comunidades rurales para promover la gestión óptima de los territorios comunales, bosques y áreas protegidas-, comentó que lo correcto sería afirmar que de los 8 millones de área registrada como ‘no bosque’, se tienen seguridad de que más de 2 millones de hectáreas se perdieron desde el año 2000.

Ríos precisó que no se cuenta con un satélite que pueda dar información sobre las superficies que fueron bosque originalmente hasta el 2000. “Los sistemas de monitoreo que se tienen no pueden diferenciar el [área que correspondía al] bosque original”. En consecuencia, las cifras anteriores a este año siempre mezclarán las áreas de bosques perdidas con aquellas que no necesariamente fueron áreas boscosas.

Por otro lado, organizaciones como Conversación Amazónica han estimado la extensión original de bosques en el Perú con base en la combinación de datos generados a partir de imágenes satelitales con datos que tienen como línea de partida la cobertura forestal desde 1990. En este estudio se estima que el área de bosque original en el Perú fue de 73.1 millones de hectáreas, y que hasta el 2000 se produjo una pérdida histórica de 4.1 millones de hectáreas de bosque. También indica que la deforestación desde el año 2001 hasta el 2018 fue de 2 millones de hectáreas, lo que hace un máximo de 6 millones. Sin embargo, no toda esta área es atribuible a la depredación del bosque aludida por el presidente Vizcarra

Tras lo expuesto, Ojo-Publico.com concluye que es dato brindado por el presidente de la República, Martín Vizcarra, respecto a que ya han sido depredadas 8 millones de hectáreas de bosques amazónicos, no es verificable.

