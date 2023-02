El presidente confirmó que se reunió con la lideresa de Fuerza Popular en 2015. | Fuente: Composición

El presidente de la República, Martín Vizcarra, indicó que en 2015 se reunió con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori de cara a las elecciones 2016.

Durante su entrevista con Radio Santa Rosa, el mandatario indicó que Fujimori le ofreció ser parte de su equipo de trabajo para la campaña presidencial.

"No me ofreció el cargo (de vicepresidente), pero sí ser parte de su equipo y yo le contesté que agradecía la oportunidad, pero que no aceptaba", declaró.

De acuerdo con el mandatario, esta reunion se llevó a cabo en las oficinas del partido naranja en el distrito de Camacho.

"Estuve como una hora en el local. Fue una reunión cordial y conversamos con varias personas", agregó.

Por otro lado, precisó que no tiene pensado lanzarse como candidato en 2026. "Quiero primero dejar la presidencia y darle la facilidad a quien me releve", señaló.

