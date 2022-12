Martín Vizcarra fue presidente de la República entre marzo y noviembre de 2020. | Fuente: Andina

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, informó que evalúa ser candidato al Congreso en las elecciones generales de 2021.

"Esta vacancia que me tomó por sorpresa a mí, como a millones de peruanos que salieron a reclamar, me está haciendo evaluar la situación, porque vemos que, definitivamente, hay temas que no podemos mantenernos al margen. Estoy evaluando la mejor decisión al respecto", manifestó en una entrevista con Latina.

El exjefe del Estado, investigado por presuntos sobornos que habría recibido durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, dijo que, en caso decida candidatear, sus banderas políticas serían eliminar la inmunidad parlamentaria, impulsar la reforma política y cambios en la Constitución de 1993.

"Creo que nuestra Constitución está desfasada, tiene que ponerse a tono del 2021. El modelo económico, como concepto, está bien concebido en la Constitución, pero tiene que lograrse que no ocurra lo que ha pasado, por ejemplo, en esta pandemia que tengamos sectores sociales abandonados", cuestionó.

Martín Vizcarra explicó que la sentencia del Tribunal Constitucional acerca de la contienda de competencia planteada por el Poder Ejecutivo respecto a la vacancia presidencial por la causal de incapacidad moral permanente le ha hecho pensar la posibilidad de postular. "Estoy evaluando la decisión de participar en una lista congresal y encabezando lista", remarcó.

Sin embargo, el exgobernador de Moquegua aclaró que, hasta el momento, no ha conversado "con ningún partido político" y añadió que en el transcurso de la semana estaría confirmando si postula o no al Legislativo.

