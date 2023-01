Congreso investiga quién insultó al presidente Martín Vizcarra durante sesión virtual del pleno

Durante la sesión virtual del pleno del Congreso se escucharon insultos contra Martín Vizcarra. | Fuente: Agencia andina

Una serie de críticas han surgido por los insultos que recibió el mandatario Martín Vizcarra durante la emisión de la sesión virtual del pleno del Congreso, celebrada en vísperas. Aparentemente, alguien olvidó apagar el micrófono y fue junto a la intervención del titular de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, que se escucharon los agravios: "Hasta a Vizcarra le han sacado la inmunidad, se ca… ese con…".

Tras el incidente el vicepresidente del Legislativo, Guillermo Aliaga, solicitó información con carácter de urgencia al oficial mayor del Congreso, Javier Ángeles, sobre el hechos ocurrido. En el documento enviado, al que obtuvo acceso RPP Noticias, se requiere lo siguiente: "(i) el usuario donde se emite el insulto contra el presidente de la República y (ii) el personal del servicio parlamentario que habilitó el audio del usuario del parlamentario que emitió los improperios".

En la conferencia de prensa que ofreció esta mañana la Mesa Directiva del Congreso, Aliaga ofreció disculpas. "Ayer en horas de la noche hemos requerido mediante un oficio a la Oficialía Mayor del Congreso que se sirva identificar a la persona que, durante el debate, ha faltado el respeto al presidente. Este Congreso no va a medir ningún tipo de contexto político, primero está la educación y a nombre de esta mesa pedimos las disculpas por el exabrupto de un congresista que abrió el micrófono", dijo.

El segundo vicepresidente del Congreso,Guillermo Aliaga, solicitó a oficialía mayor del Parlamento se investigue quién insultó al Presidente Martín Vizcarra.

El desafortunado momento, transmitido en vivo a través del canal del Congreso de la República, se produjo tras la aprobación del texto sustitutorio que elimina la inmunidad parlamentaria y de altos funcionarios públicos, en donde se incluyen al presidente y sus ministros. Desde el inicio de dicha sesión, el Ppesidente del Congreso, Manuel Merino, pidió a los legisladores no interrumpir las intervenciones de sus colegas y mantener cuidado con los micrófonos; sin embargo, esta advertencia no evitó lo sucedio, además no es la primera vez que se escuchan comentarios fuera de contexto durante las sesiones del pleno.

Durante la sesión del pleno aparentemente un congresista dejó el micrófono abierto y se escucharon insultos al Presidente Martín Vizcarra | Fuente: Congreso de la República

