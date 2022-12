La fiscal Sandra Castro indicó haberse reunido con el entonces mandatario en 2018. | Fuente: Composición

El candidato al Congreso de la República y exmandatario, Martín Vizcarra, reconoció haberse reunido en 2018 con las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez. Ambas se encuentran a cargo de las investigaciones por el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto.

En declaraciones para Ampliación de Noticias, Vizcarra Cornejo indicó que esto sucedió solo una vez y que fue para solicitar medidas de protección. "Me dijeron que temían por su integridad", dijo.

El candidato número uno en la lista por Somos Perú aclaró que esta reunión no ocurrió en su domicilio como Sánchez había precisado. "La precisión es que no fue en mi domicilio, nunca fue en mi casa sino en un apartamento vecino. Me pidieron conversar de algo sumamente importante por el riesfo que tenían para su seguridad", contó.

Asimismo, precisó que en dicha reunión estuvo también presente un oficial de la Policía Nacional quien acompañó a las fiscales que venían investigando esta red de corrupción entre fiscales y funcionarios.

"Al final no me dieron detalles, pero era obvio que el pedido era debido a la investigación de los Cuellos Blancos bajo el cargo de las fiscales", indicó.

REUNIONES

La fiscal provincial de Crimen Organizado, Sandra Castro, reveló que se reunió en 2018 con el entonces presidente Martín Vizcarra y la fiscal a cargo de la investigación a 'Los cuellos blancos del puerto', Rocío Sánchez, para pedir "ayuda" y "protección" debido a que "había una gran mafia".

"Recuerdo que un domingo recibo una llamada telefónica de Rocío Sánchez, fiscal provincial a cargo del caso 'Cuellos blancos'. Me llamó afligida, preocupada, porque la 'mafia es grande, nos van a hacer daño', tenemos que buscar ayuda. Ella tenía conocimiento que Martín Vizcarra vive en el lugar donde yo vivo. Entonces, me pide que busque una reunión con Vizcarra", contó.

"Yo acudo a buscarlo y le pido a Martín Vizcarra que nos brinde una reunión con el equipo para hacerle conocimiento de las necesidades, del riesgo que teníamos en ese momento. Me concede esa reunión en su casa y en esa reunión estuvo presente también un efectivo policial que nos apoyaba en el caso", agregó durante una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP.

Sandra Castro detalló que en la reunión "informal", que ocurrió en 2018 en la casa del exmandatario a pedido de su colega Rocío Sánchez, solicitaron protección al sentirse "vulnerables".

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde:

Te sugerimos leer