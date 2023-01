El integrante electo de la JNJ sostuvo que si se revisa su caso, solicitará la revisión del proceso. | Fuente: Andina

El abogado Marco Falconí, dijo la noche de este domingo que no renunciará a su juramentación como integrante de la Junta Nacional de Justicia, pese a los cuestionamientos en su contra por haber recibido un beneficio de puntaje en el concurso a cargo de una comisión especial.

Según explicó, él ha cumplido con presentar todos los certificados necesarios para postular. Agregó que el proceso ya concluyó y que, si se sometiera a revisión su caso, lo mismo debería pasar con los de los demás postulantes.

“Definitivamente no (renunciaría) y la razón es bien sencilla, porque si se revisa en mi caso debería revisarse en el de todo […] si hubiera una variación estaríamos atentando contra el principio de seguridad jurídica, ya sería el acabose”, dijo a Canal N.

Falconí consideró que el proceso de elección ya concluyó y por tanto debe acudir a jurar en el cargo para el que fue elegido por la Comisión Especial de la JNJ. Reiteró que, si se somete a revisión su caso, él solicitaría la revisión de todo el proceso.

En esa línea, explicó que, si bien es respetuoso de la elección realizada por la Comisión Especial, no está de acuerdo con el puntaje que se le otorgó, debido a que consideró haber presentado toda la documentación necesaria para obtener un puntaje mayor.

“Soy respetuoso de las decisiones que se han tomado, no estoy de acuerdo con la calificación que se me ha hecho. Sin embargo, hemos aceptado. Si se me hubiera colocado la calificación correcta. Seguramente hubiera podido terminar en el segundo lugar y hoy no se estaría la bonificación del 10%”, sostuvo.

