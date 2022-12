El integrante de la Comisión Permanente criticó a los fiscales encargados del caso de Keiko Fujimori. | Fuente: RPP Noticias

El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, se pronunció la noche de este viernes respecto de la huelga de hambre que cumple Mark Vito en protesta por la prisión preventiva de su esposa Keiko Fujimori.

En declaraciones a ¿Quién tiene la razón? de RPP Noticias, el también exintegrante de la Comisión Permanente aseguró que Fuerza Popular apoya esta medida de Mark Vito para lograr la libertad de la lideresa del fujimorismo, quien dijo, se encuentra “presa injustamente”.

“Es una decisión difícil que respaldamos porque las niñas tienen a la madre presa (…) Es una persona que tiene a su esposa presa injustamente no ha manejado fondos públicos, no ha hecho obras no ha hecho peajes no ampliado”, comentó.

Descartó mediatización

Al ser consultado sobre si esta forma de protesta no representaba una mediatización de la situación que afronta la excandidata presidencial, Galarreta comentó que quienes se encargan de mediatizar el caso son los propios fiscales e incluso los ministros.

“Después de cómo lo mediatizan los fiscales, perdóname, que salen en su programa favorito de los domingos a hablar y después salen los ministros a respaldarlos. (Esto no es) mediatizar”, dijo el expresidente del Congreso.

El esposo de Keiko Fujimori se encuentra en huelga de hambre desde la noche del miércoles en protesta contra presiones “presiones mediáticas de la Fiscalía”. Agregó que es su derecho como ciudadano protestar y dijo que continuará con esta medida “hasta las últimas consecuencias”.

