Un total de cinco supuestos aportantes a la campaña del 2014 de Luis Castañeda Lossio negaron haber entregado montos que en total ascienden a S/119,000 y que fueron registrados en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), según publicó este martes el diario El Comercio. Esta revelación se da luego de que se conociera, a través del mismo medio, que el expresidente de OAS José Aldemário Pinheiro reveló que entregó en el 2014 un aporte de US$100 mil para la misma campaña, con la que el exalcalde de Lima logró llegar por tercera vez al sillón municipal.

Las empresarias textiles Karina García Meneses y su madre Susana Meneses Rojas negaron haber donado S/64.000 y S/40.000 en efectivo, respectivamente, para la campaña de Solidaridad Nacional, tal como aparece registrado en el padrón de la ONPE. Si bien ambas reconocen haber entregado polos sin estampar, estos no tendrían un valor que se pueda acercar a lo consignado en las actas oficiales. Karina García asegura haber donado dos mil polos sin estampar con un valor unitario de 6 soles.

"Nunca he dado dinero en efectivo. Si yo pudiera dar S/64.000 me compraría un departamento. Yo no tengo una propiedad ahorita. Esa vez yo he aportado porque me propusieron un trabajo, pero por otra razón no. Y fue solamente en especie, eso que quede claro", justificó la empresaria textil a El Comercio.

Este medio revela, citando información de la ONPE, que Karina García Meneses realizó dos entregas de S/32.000 a Solidaridad Nacional en un mismo día. Al respecto, cuenta que un conocido de su hermano le hizo firmar un documento en el que aceptaba haber entregado un aporte, aunque niega que haya sido por un valor aproximado de S/10.000.

"Firmé, pero nunca por ese monto. Firmé por menos de S/10.000. Eso porque para mí los polos eran saldos porque ya tenían un año, dos años que se me fueron acumulando, entonces para mí no era mucho. Por eso firmé por S/10.000 para la campaña, pero nunca por el monto que me han puesto ahí y nunca en efectivo", respondió.

Su madre se encuentra en una situación similar ya que de acuerdo al registro de la ONPE efectuó dos entregas de S/20.000 el mismo día que supuestamente lo hizo su hija. En respuesta, la empresaria textil niega haber hecho este aporte y asegura que los 200 polos que donó equivalen a mil soles y no a S/40.000. "El número es lo que han cambiado", señala.

Otros casos son el de Rubí Changra Ratache, un ama de casa que vive en un asentamiento humano en Carabayllo, quien, según el registro de aportantes de la ONPE, donó S/8.000 el 18 de setiembre del 2014, y es Juan Mallqui Quijano, un jubilado que vive en San Juan de Lurigancho, quien figura con un aporte de S/5.000. Ambos negaron haber hecho la donación.

