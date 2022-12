Exrepresentante de OAS afirmó que entregó 100,000 dólares para la campaña de Luis Castañeda Lossio. | Fuente: Andina

El exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, negó que recibir financiamiento privado para una campaña electoral constituya delito.

"Nosotros nos hemos comportado conforme a ley. Las campañas, ¿si no las financia el sector privado, quién las financia? ¿El sector público? El sector público no puede financiar campañas", manifestó en Willax TV. "No es delito", agregó.

El exburgomaestre evitó responder sobre los US$ 100,000 que la empresa brasileña OAS habría aportado a su campaña a la alcaldía de Lima. No obstante, calificó esa versión de especulaciones.

Asimismo, negó haber recibido sobornos durante su gestión frente a la comuna de Lima. “A mi nadie me puede decir que me han sobornado”, dijo.

Según Leo Pinheiro, exdirectivo de OAS, la constructora brasileña aportó US$ 100,000 para la campaña de Castañeda y aseguró que se reunió entre septiembre y octubre del 2014 con el exburgomaestre para coordinar estos aportes.

Al respecto, Castañeda negó haberse reunido con Pinheiro. “Nunca ha habido una reunión en mi casa”, dijo.

Con información de Andina

