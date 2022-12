Los primeros candidatos. | Fuente: Andina

El día de hoy se instala la mayoría de las comisiones del Congreso, por lo que cabe esperar que las diferentes bancadas asuman sin dilación el triple desafío que nuestro país enfrenta: resolver la crisis política, hacer frente a los conflictos sociales y la desaceleración económica, mantener la lucha contra la corrupción. Como sabemos, el presidente Vizcarra ha propuesto para responder a ese triple desafío que el Congreso apruebe una reforma constitucional que a título excepcional permita que seamos convocados a las urnas un año antes de lo previsto. El APRA ha celebrado un plenario nacional que rechazó la propuesta presidencial, pero no asistieron a él tres de los cinco miembros de su bancada. La congresista Luciana León ha considerado “irresponsable” la posición de ese órgano partidario, que no compromete la línea de la bancada aprista. La ausencia de Jorge del Castillo y Javier Velásquez confirma que el principal aliado del fujimorismo no tiene todavía una posición consolidada sobre la mejor manera de salir de la crisis.

Aunque las encuestas de opinión no son garantía de sabiduría política, tampoco se puede desconocer la constancia de las cifras. La de IPSOS publicada ayer en El Comercio muestra que 72% de los interrogados está de acuerdo con el adelanto de las elecciones y 69% desaprueba la idea de vacar al presidente Vizcarra, como han sugerido algunos congresistas. Entretanto, aparecen desde ya personalidades que anuncian disponer de planes y equipos listos para una eventual campaña congresal y presidencial el próximo año. Es el caso de Julio Guzmán que defiende una línea política alejada por igual de “caviares” y de “la derecha bruta y achorada”. Interrogado por el eventual surgimiento de un “Bolsonaro peruano”, el líder del Partido Morado contesta: “El Bolsonaro peruano ya llegó, llegó el 2016 representado por el actual Congreso… Y ya vemos cuáles son las consecuencias de izar banderas como esas: más del 95% de la población los odia”.

Por su parte, Fernando Cillóniz parece aportar una definición similar del espectro político, puesto que sostiene que la opción no es entre la derecha y la izquierda, sino entra la corrupción y la integridad. El exgobernador regional de Ica cree que él podría formar un gobierno capaz de impulsar la inversión y mejorar la gestión pública, a la vez que garantizar el alejamiento de funcionarios corruptos. El diario La República entrevista al politólogo Steven Levitsky, que adquirió notoriedad por invitar a Keiko Fujimori a la Universidad de Harvard. Levitsky recuerda que el Perú es el país de la región con mayor desconfianza en el Congreso y los partidos y sostiene que la causa es que nuestros políticos no asumen las demandas de la sociedad. Levitsky concluye: “Vizcarra es el primer presidente desde Alberto Fujimori que responde –de algún modo- a las demandas de la gente… y el establishment quedó escandalizado… eso ha sido tan chocante que lo ven como un populista”.

Lejos de la política, esta semana se inauguran los VI Juegos Parapanamericanos. Un total de 1890 deportistas competirán en 18 disciplinas deportivas, superando limitaciones y dificultades fruto de condiciones especiales en materia de movilidad, de oído, vista o funciones cognitivas. Nuestro país puede estar orgulloso del esfuerzo hecho para acoger la práctica inclusiva del deporte y no descuidar la realidad de cerca de 10% de nuestra población con capacidades diferentes. No hay mejor educación para la aceptación de la diversidad humana que el aprecio que hoy reciben deportistas que en algunos casos son víctimas de la violencia terrorista, maltratos familiares o desastres naturales. Ellos encarnan la resiliencia ante la vulnerabilidad de nuestra especie. Y ponen en evidencia lo mal que están preparadas nuestras ciudades para responder a las necesidades de todos.

