Jorge Muñoz en Nada Está Dicho en RPP. | Fuente: RPP

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, lamentó este miércoles el asalto que sufrió una familia el pasado 20 de abril en el túnel de la Línea Amarilla. Pero señaló que "eso le corresponde al concesionario".

Al ser consultado en el programa Nada Está Dicho en RPP sobre qué explicación le puede dar a la ciudadanía sobre este hecho, Muñoz respondió: "Eso le corresponde al concesionario, que es Lamsac. Ellos tienen que tener mucho ciudado en sus espacios".

"Lo que me queda a mí es que la capacidad de respuesta ha sido no necesariamente la más adecuada", agregó Muñoz, quien además afirmó que los policías tardadon en llegar a auxiliar a la familia en 35 minutos, en vez de los 50 minutos que denunció una de las víctimas. No obstante, reconoció que "estos ciudadanos estuvieron desprotegidos".

Muñoz hizo hincapié en que la reacción no fue la correcta, puesto que había cámaras de seguridad monitoreando el recorrido del túnel. "Hay un momento en que hay un acercamiento de la cámara, hay alguien que está viendo esa situación, pero al reacción no fue la que se tendría que haber dado".

"Cuando tienes un ingreso y una salida, tienes muy fácil como cortar los flujos, hacer planes de cerco, eso no ha habido. Entonces, lo que estamos pidiendo al concesionario es que tengan la sensibildiad suficiente como para tener esos planes de cerco y algunas otras medidas de seguridad".

El burgomaestre aseguró que ya conversaron con Lamsac y que les respondieron que "están tomando las medidas del caso".

